VOLLEY - Domenica alle 18 la prima di campionato, i ragazzi di coach Medei in campo alla Kioene Arena

E’ il momento della prima in SuperLega per la Lube Civitanova. Domenica (ore 18, diretta Lega Volley Channel) Stankovic e compagni scendono in campo alla Kioene Arena di Padova per affrontare i padroni di casa guidati da coach Baldovin. Subito un impegno non semplice, contro una squadra rinforzata nella stagione estiva, e lontano dall’Eurosuole Forum, proprio come avvenuto un anno fa quando gli uomini di Medei giocarono, vincendo, a Vibo Valentia nella gara d’esordio. Oggi e domani gli ultimi due allenamenti di tecnica all’Eurosuole Forum, poi la partenza per il Veneto. Naturalmente non mancherà una buona rappresentanza di tifosi biancorossi a Padova per la prima uscita in campionato. «La prima giornata – commenta coach Medei – ci vedrà affrontare una trasferta insidiosa come quella di Padova. La formazione veneta si è rinforzata nel corso dell’estate e sicuramente darà il massimo nella prima uscita di fronte ai propri tifosi. Abbiamo disputato due test match contro la Kioene a fine settembre, verso la conclusione della fase di preparazione, dunque abbiamo potuto esaminare da vicino il nostro prossimo avversario. Ovviamente stavolta ci saranno dei punti in palio, dunque sarà tutto diverso ed è necessario fare la massima attenzione per partire bene nella regular season dopo aver già debuttato nella nuova stagione nella final four di Supercoppa». Per quanto riguarda Padova, coach Baldovin è rimasto alla guida dei veneti, che hanno confermato anche Travica in cabina di regia. Ruolo di opposto affidato al braccio pesante del portoricano Torres (ex Zaksa) che torna così a giocare in Italia, mentre in banda ci sono l’azzurro ex Lube Luigi Randazzo e il serbo Cirovic. Al centro la coppia Polo-Volpato, il nuovo libero dopo la partenza di Balaso è lo spagnolo Danani. «Ora s’inizia a fare sul serio – dice Baldovin – Quella con Civitanova sarà una sfida complicata perché loro possono contare su una struttura di squadra importante. Il nostro obiettivo sarà quello di giocare punto su punto. Di certo saremo chiamati da subito a fare una grande prestazione. Sono contento della nostra preparazione estiva. I ragazzi hanno lavorato tutti bene, con i nuovi atleti che si sono integrati al meglio nei meccanismi di gioco. Dovremo però lavorare sulla continuità di gioco in modo da poter affrontare le prossime sfide nella maniera più competitiva possibile». La Lube ha già affrontato ben 44 volte Padova in campionato, il bilancio sorride ai biancorossi con 37 successi contro i 6 dei veneti.