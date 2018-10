CALCIO - Matelica attende la Savignanese, le tre maceratesi di Eccellenza vogliono staccare il pass per il turno successivo. In Promozione spiccano Chiesanuova-Maceratese e Civitanovese-Potenza Picena. La presentazione dei match previsti tra oggi e domani

di Michele Carbonari

Andato in archivio un altro weekend calcistico, le squadre maceratesi sono pronte a voltare pagina per tuffarsi nel prossimo turno di Coppa, decisivo per tutte e distribuito tra questa e domani sera. Oggi alle 19.30 anticipa l’HR Maceratese, al Sandro Ultimi di Chiesanuova (capolista del girone B di Promozione). I ragazzi di Moriconi, in difficoltà in questo avvio di campionato, guidano il raggruppamento a tre squadre grazie alla vittoria sul Camerino (3-1), che poi ha pareggiato 0-0 contro gli uomini di Fondati, i quali si ritrovano ad un punto e si giocano le proprie chances di passaggio del turno. Entrambe le formazioni, con ogni probabilità, scenderanno in campo con le seconde linee visto che all’orizzonte si prospettano i derby più attesi dell’anno per le rispettive tifoserie: Aurora Treia per il Chiesanuova e Civitanovese per l’HR Maceratese. Proprio i rossoblu domani alle 15.30 ospiteranno al Polisportivo il Potenza Picena, un rematch della partita di campionato di due domeniche fa (terminata 1-1). Nel girone di Coppa Marche i ragazzi di De Filippis hanno esordito a reti bianche a Montecosaro, che poi ha diviso la posta in palio in casa dei potentini (1-1). Qualificazione dunque ancora in bilico, in un momento molto delicato per la Civitanovese, ultima in classifica in Promozione insieme a Maceratese e Atletico Ascoli. Salendo di categoria, in Serie D, il Matelica affronterà al Giovanni Paolo II la Savignanese (domani alle 15), forte del secondo posto conquistato domenica scorsa: in palio il pass per gli ottavi di Coppa Italia. In Eccellenza, sfida da dentro o fuori nel derby maceratese tra Portorecanati e Montefano. Le due formazioni hanno fatto fuori il Camerano, battuto da entrambe di misura. Riflettori accesi dunque al Monaldi di Porto Recanati: fischio d’inizio domani alle 20,30. Il Tolentino si gioca il passaggio del turno a Servigliano alle 15.30, contro il San Marco Lorese. Quest’ultimo è uscito sconfitto 3-2 dal confronto con il Porto Sant’Elpidio (a sua volta battuto 4-1 dai crèmisi) e per passare il turno dovranno battere con almeno tre reti di differenza la formazione di mister Mosconi, capolista del torneo e chiaramente favorita per accedere al turno successivo in Coppa Italia.