In 200 a lezione dal mental coach

CIVITANOVA

Platea piena ed entusiasta all’incontro sul network marketing organizzato ieri sera all’hotel Cosmopolitan di Civitanova dalla Care Holding col formatore e mental coach Gianluca Spadoni. La serata condotta dal Business Manager Pierluigi Leoni ha coinvolto circa 200 partecipanti. Gianluca Spadoni con la sua capacità comunicativa ha offerto uno spaccato internazionale sul mondo dell’economia e dell’impresa e ha motivato e spiegato il valore delle potenzialità cognitive, svelando piccoli segreti per raggiungere i propri obiettivi. In platea imprenditori, liberi professionisti, dipendenti, e anche curiosi venuti da tutte le Marche con un obiettivo comune, quello di prendere spunti per migliorare la propria vita professionale e personale.