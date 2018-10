INAUGURATO oggi alla presenza del sottosegretario all'Istruzione Salvatore Giuliano. Il sindaco Pasqui: «Abbiamo molti milioni da spendere ma ci manca il personale»

di Monia Orazi

Inaugurato questa mattina il campetto polivalente e la zona esterna della nuova scuola elementare Salvo D’Acquisto, a Camerino, alla presenza del sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano, dei rappresentanti del Panathlon Como che ha donato gli arredi del campo sportivo, dei rappresentanti del comune di Camerino, del Cus, dell’Università, delle forze dell’ordine locali.

Al taglio del nastro è intervenuto anche il sindaco dei ragazzi Francesco Palena e l’assessore junior allo sport Giosuè Bonifazi, con tutti i bambini delle scuole, che hanno intonato l’inno d’Italia, suonato dal corpo bandistico “Città di Camerino”, diretta dal maestro Vincenzo Correnti. «La presenza del sottosegretario Giuliano ci fa sentire la vicinanza del governo – ha detto il sindaco Gianluca Pasqui – per darci certezza del percorso futuro in un momento non facile, il sottosegretario è già operativamente intervenuto, su uno degli aspetti che bloccano il percorso, la mancanza di personale. Abbiamo molti milioni di euro da spendere, ma non abbiamo la forza per fare nessun passo avanti, perchè manca il personale. Questa scuola da quattro milioni di euro è stata fatta per due milioni e mezzo di euro con le forze del Comune, per il resto con fondi del Miur e della Regione, sta a significare che già prima del sisma avevamo consapevolezza, della necessità di edifici sicuri, i nostri figli, che ci danno la forza di andare avanti ed al quale abbiamo il dovere di restituire tutto quanto ci hanno donato i nostri padri, non hanno fatto nemmeno un giorno di doppi turni».

Ha proseguito Pasqui: «Camerino, non me ne vogliano gli altri, è una città unica al mondo, per perimetro territoriale, incidenza culturale, per la sua storia, l’internazionalizzazione grazie alla nostra università e la storia religiosa. Io non sono esperto di storia, né questa è la mia formazione, ma da Camerino sono nati quattro ordini religiosi tra cui i frati cappuccini, la storia pittorica del Quattrocento, dalla scissione della Marca di Camerino con quella di Fermo, sono nate le Marche, non si può lasciare una città unica al mondo in questo stato». Il sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano ha affermato: «Per un uomo di scuola come me, non c’è nulla di più bello che essere presente in momenti belli come questi. Vi propongo con i dirigenti scolastici e l’università, di firmare un protocollo d’intesa, legato alla formazione su metodologie didattiche innovative, io da dirigente scolastico del Majorana di Brindisi, ho fatto questo, qui a Camerino vi sono alcuni ottimi alunni della mia scuola che studiano nell’ateneo camerte e sono a disposizione». Ha poi preso la parola il preside Maurizio Cavallaro, ricordando la necessità di realizzare una scuola nuova, riferendosi al Betti, già finanziato con i fondi post terremoto. Sono intervenuti anche il rettore Unicam Claudio Pettinari, per il club Panathlon Como il presidente Achille Moglioli, Stefano Belardinelli presidente del Cus Camerino, il vescovo monsignor Francesco Giovanni Brugnaro. Subito dopo il taglio del nastro, le urla festanti dei bambini hanno invaso il campetto dove si potrà giocare a calcio, pallavolo, badminton, basket.