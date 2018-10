“Mission Academy”, i rossoblu

ai nastri di partenza della stagione

SCUOLA CALCIO - La società organizza per sabato alle 21,15, nella sala riunioni della Parrocchia San Gabriele in via Friuli a Civitanova, l'incontro introduttivo in vista dell'imminente inizio dell'attività agonistica 2018-2019

caricamento letture lunedì 8 ottobre 2018 - Ore 12:22 -

Condividi +1 Email WhatsApp Condivisioni 0

Un incontro introduttivo in vista dell’inizio della stagione. Lo organizza l’Academy Civitanovese per sabato, alle 21,15, nella sala riunioni della Parrocchia San Gabriele in via Friuli a Civitanova. “Mission Academy” il titolo dell’evento, nel corso del quale verranno spiegati i capisaldi della filosofia che, sin dalla nascita, hanno contraddistinto la scuola calcio rossoblu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA