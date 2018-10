SERIE C - La compagine guidata da capitan Matteo Camertoni sarà impegnata a Faenza nel prossimo weekend: se la vedrà contro Firenze e Vignale

L’Usd Treiese conquista le finali nazionali di palla tamburello a muro serie C, in programma domenica prossima allo Sferisterio di Faenza.

La compagine treiese guidata dal capitano Matteo Camertoni dopo il doppio successo sul terreno amico nella prima giornata di qualificazione ha superato per 13 giochi a 9 i padroni di casa della Oreste Macrelli di Faenza; nel secondo incontro i faentini sono stati sconfitti per 13-7 dalla Fulgor Bagnacavallo mentre nel terzo e decisivo incontro c’è stato il successo 13-11 del Bagnacavallo sulla Treiese. La formazione di Treia con tre successi in quattro incontri (e la miglior differenza giochi rispetto agli avversari di Bagnacavallo) accede alla finalissima contro contro le vincenti dei gironi Toscana e Piemonte (rispettavamente Firenze e Vignale).