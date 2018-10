TERZA CATEGORIA - Sfida avvincente e ricca di emozioni nella prima giornata del girone E. A segno Piccioni nel primo tempo, risponde Patrassi su rigore nel finale

Prima giornata di campionato, valevole per il girone E di 3° Categoria, l’Atletico Macerata fa visita ai vicini di casa di Sforzacosta. Bella sfida, ricca di emozioni: termina 1 a 1. Entrambe le squadre, reduci dalla recente qualificazione ai quarti di finale di Coppa Marche, si presentano ai blocchi di partenza di questa stagione con tanta voglia di far bene. I padroni di casa si dimostrano fin dalle prime battute squadra attrezzata, giovane e volitiva, tenendo in mano il pallino del gioco e imponendo il proprio ritmo alla partita. L’Atletico si arrocca nella sua metà campo e prova a far male in contropiede, ma Piccioni sembra sempre troppo lontano dai compagni e la manovra non risulta quasi mai efficace. Eppure, sono gli ospiti a passare in vantaggio, proprio con Piccioni che sfrutta una ripartenza viziata probabilmente da un’irregolarità e con un gran sinistro a incrociare porta in vantaggio l’Atletico. La squadra di mister Compagnoni non risente minimamente del contraccolpo psicologico della rete incassata e continua a dettare i tempi di gioco fino all’83esimo minuto quando Ortenzi frana su Raponi e viene assegnato il calcio di rigore per i padroni di casa. Patrassi dal dischetto batte Mastrocola e fissa il risultato finale sull’1-1.

La cronaca: L’Atletico è la prima a rompere il ghiaccio con Feliziani che dopo 9’ manda sul fondo da pochi passi su situazione di calcio d’angolo; i padroni di casa rispondono con Moretti che al 12’ raccoglie una palla sporca nell’area di rigore ma calcia a lato. Al 18’ Piccioni, pescato da Lombi, sporca i guanti a Testa che si difende in angolo. Dal 20’ parte un primo monologo dei padroni di casa che si fanno vedere dalle parti di Mastrocola con Patrassi che non trova lo specchio da buona posizione, con Cardarelli che rientra sul sinistro con una bella giocata e chiama al lavoro Mastrocola, poi è ancora Patrassi che prova a beffare in uscita l’estremo difensore ospite, ma senza trovare la zampata vincente.

Al 36’ vantaggio Atletico: la retroguardia maceratese recupera un pallone con le cattive maniere, lancio in profondità per Piccioni che, approfittando di un errore della retroguardia, si trova a tu per tu con Testa, da posizione defilata il numero 9 di mister Cencioni libera un gran sinistro a incrociare che batte il portiere. 0-1. Nel finale di primo tempo Patrassi e Luchetti provano senza troppa fortuna a rimettere le cose a posto e il risultato non cambia. Nella ripresa girandola di cambi e gioco che ristagna sostanzialmente per i primi 20 minuti, al 67’ Raponi pesca Piergentili in proiezione offensiva e Mastrocola è chiamato agli straordinari per deviare in angolo. Al 71’ sussulto Atletico con Trifiletti che sfiora la traversa da calcio piazzato. Al 77’ Radenti da corner sfiora il gol del pareggio, Mastrocola si oppone in bello stile. Cinque minuti dopo l’episodio chiave della gara: palla a tagliare l’area verso Raponi che raccoglie defilato sulla destra, Ortenzi, preso alle spalle, interviene in ritardo e travolge l’attaccante avversario. Per il signor Maslucan è calcio di rigore e cartellino giallo per il capitano dell’Atletico che, già ammonito, saluta anzitempo i compagni e si avvia mestamente verso gli spogliatoi. Dal dischetto va Patrassi, Mastrocola intuisce, ma questa volta deve capitolare. 1-1. All’ultimo respiro ancora un sussulto per Sforzacosta che rischia di ribaltarla, ma ancora una volta l’estremo difensore ospite si oppone e sigilla il pareggio.

Il tabellino:

SFORZACOSTA: Testa, Cardarelli (Zenobi), Piergentili, Pellegrini, Radenti, Luchetti, Patrassi, Salvatelli, Ugolini (52’ Mogetta L.), Mogetta E. (66’ Giustozzi), Moretti (46’Raponi). All.: Compagnoni

ATLETICO MACERATA: Mastrocola, Feliziani, Cirilli (84’ Pascucci), Gigli, Lucentini, Ortenzi, Zucconi, Lombi (71’ Firmani), Piccioni, Zerani, Rocchi (56’ Trifiletti). All.: Cencioni

ARBITRO: Joel Ivan Aguinaga Maslucan

RETI: 36′ p.t. Piccioni, 40’s.t. Patrassi (rig.)

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Firmani, Trifiletti, Luchetti. Espulsi: Ortenzi.