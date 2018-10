SAN SEVERINO - Frate Sergio Lorenzini smentisce l'annuncio del padre guardiano durante la messa a San Salvatore in Colpersito

I frati cappuccini non lasceranno, per il momento, il convento di San Salvatore in Colpersito di San Severino, come annunciato l’altra sera durante la messa dal padre guardiano, con grande dispiacere dei fedeli e una mobilitazione annunciata, per evitare che avvenisse il loro trasferimento a Civitanova. A darne notizia è frate Sergio Lorenzini, settempedano, che afferma: «Per evitare inutili allarmismi e mobilitazioni varie smentisco che i frati cappuccini lasceranno entro agosto 2019 il convento di San Salvatore in Colpersito». Il religioso però annuncia che il calo delle vocazioni, potrebbe avere conseguenze per il futuro assetto dei monasteri di tutta la regione Marche: «Allo stato attuale, i cappuccini delle Marche, dato il significativo calo del numero dei religiosi – aggiunge il frate – sono al lavoro per vagliare alcune ipotesi di ridimensionamento delle loro presenze in regione ma senza essere giunti ad alcuna decisione definitiva».