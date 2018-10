CIVITANOVA

Progetto per gli anziani, incontri con le psicologhe per migliorare la memoria, un centinaio le adesioni. “Esercitare la memoria per migliorare la vita”: si chiama così il nuovo progetto rivolto agli anziani, ideato dalla Consulta dei Servizi sociali in collaborazione con il Comune di Civitanova. L’iniziativa ha riscosso un grandissimo successo sin dalla sua prima presentazione: oltre cento le iscrizioni pervenute nelle quattro sedi in cui si svolgeranno gli incontri settimanali tenuti dalle psicologhe Giulia Cesetti e Eva Del Monte. Il corso è aperto a residenti ultra sessantacinquenni del Comune di Civitanova Marche e si snoda in otto lezioni per ogni sede. Questa mattina, a riferirne in conferenza stampa, c’erano l’assessore al Welfare Barbara Capponi e il presidente della Consulta Paolo Ugolini, accompagnato dal vice Anna Maria Pollastrelli, Angelo Formica e da alcuni volontari che rappresentano le venti associazioni raggruppare nella Consulta. «Il nostro obiettivo è rilanciare questo sodalizio nato nel 2010 – ha spiegato l’assessore Capponi – con una nuova progettualità condivisa con l’Amministrazione comunale. Per questo nuovissimo progetto che ha grande valenza sociale abbiamo individuato quattro sedi per facilitare l’accesso al gruppo piazza XX Settembre, Civitanova Alta, Santa Maria Apparente e IV Marine». Nel progetto sono coinvolti: Assessorato ai Servizi Sociali, Comune di Civitanova Marche, Consulta dei Servizi Sociali, Ambito Territoriale Sociale XIV, Ancescao provinciale, Associ, Auser, GVV, Centro Sociale Ricreativo Culturale Anziani e Soc. Op. Mutuo Soccorso Civitanova. Al momento le iscrizioni sono chiuse.