TERZA CATEGORIA - Sei giocatori, l'allenatore e un dirigente allontanati per frasi irriguardose e proteste. La partita di Coppa a San Ginesio sospesa al 27esimo della ripresa. Le decisioni del giudice sportivo

Sconfitta a tavolino, sei giocatori che erano a disposizione in panchina squalificati per una giornata, due turni al capitano, inibizione ad un dirigente e squalifica all’allenatore, entrambi fino al 14 ottobre. È questo il responso del giudice sportivo nei confronti della Treiese, società di Terza categoria, impegnata sabato scorso nel match di Coppa Marche a San Ginesio. Il direttore di gara ha sospeso la gara al 27′ del secondo tempo, sul risultato di 2-0 per i padroni di casa, perché le sei riserve della Treiese, si legge nella nota, «si portavano a bordo campo e, anziché svolgere le attività di riscaldamento, incitavano i compagni di squadra e rivolgevano frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro, reiterando tale condotta anche dopo essere stati richiamati più volte dall’arbitro, cosicché venivano espulsi». A farne le spese anche un dirigente e l’allenatore ospiti, allontanati per proteste ma convinti di non voler abbandonare il campo. Non basta. Il direttore di gara, per favorire l’allontanamento dei calciatori e dirigenti espulsi, ha espressamente richiamato anche il capitano della Treiese, ma quest’ultimo «collaborava e protestava contro le decisioni adottate, impedendo, di fatto, che la gara potesse proseguire». Alla luce di questa ricostruzione a lui pervenuta tramite il referto dell’arbitro, il giudice sportivo ha provveduto ad assegnare la vittoria a tavolino in favore del San Ginesio (che quindi ha passato il turno), la squalifica per un turno in Coppa Marche ai sei panchinari della Treiese e due al capitano rossoblu, fino al 14 ottobre al dirigente e al mister. La società di Treia ovviamente non ha accettato questo trattamento, considerato esagerato ed eccessivo, e già nell’immediato dopo partita ha fatto capire che la storia non finirà qui. «Atteso che la Treiese faceva pervenire scritti difensivi avente apparentemente carattere di reclamo, non potendo decidere sui medesimi come tali, si dispone la trasmissione alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale delle Marche».

(Mi. Car.)