GIOCO DEL PALLONE COL BRACCIALE - Nel weekend a Treia le finali per il titolo italiano

Concluso rispettivamente al secondo e al primo posto del girone di qualificazione Marche, Treiese e Carlo Didimi, si giocheranno il 6 e 7 ottobre a Treia il titolo italiano di gioco del pallone col bracciale. Sulla loro strada troveranno le prime due classificate del girone Toscana: i campioni in carica di Chiusi e la Compagnia della Misericordia di Monte San Savino (terzi in graduatoria, comunque promossi a causa del ritiro del C.S. Firenze ritiratosi). Durante le qualificazioni la Carlo Didimi ha agevolmente superato il turno di qualificazione, mentre la Treiese, battute le due compagini di Mondolfo, concluso il match contro Acli Macerata in parità ha conquistato le fasi finali attraverso il conteggio dei 15. Le fasi finali vedranno lo svolgimento di un girone all’italiana tra le 4 formazioni qualificate. Il fischio d’inizio della prima gara è alle ore 14 di sabato 6; si proseguirà con le gare domenica 7 a partire dalle 10; nel pomeriggio dopo una sfida tra le “vecchie glorie” del gioco del bracciale seguirà la finalissima tra le due squadre migliori classificate al termine del girone a quattro. La Carlo Didimi vuole ricominciare a vincere dopo il poker di successi messo a segno dal 2013 al 2016, mentre la Treiese alla sua prima esperienza nel campionato seniores, sogna il colpo grosso.