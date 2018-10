Doppio impegno per la Treiese del presidente Rodolfo Micucci, giovane società sportiva nata nel 2013, nel tamburello a muro nel prossimo fine settimana. L’Usd Treiese nella categoria giovanissimi, accompagnata dal proprio responsabile del settore Sestilio Medei, sarà in Piemonte per le finali nazionali di tamburello a muro. Come da tradizione da diversi anni infatti il Comitato Provinciale di Asti, la Cms e il Comitato Regionale organizzano il torneo di tamburello a muro che darà spazio ai piccoli talenti sui campi di Calliano, Moncalvo, Montemagno e Vignale. Oltre alle squadre piemontesi di Piea, Chiusano, Gabiano, Castell’Alfero, Monale, Vignale e Cinaglio si unirà l’Arcene e l’Aldeno in rappresentanza della Lombardia e Trentino e il Firenze e il Treia per la Toscana e le Marche. Un’ottima vetrina per i giovani talenti treiesi dopo le positive esperienze dei campionati open di Verona di agosto e le finali del Trofeo Coni a Rimini.

Scendendo in Emilia Romagna allo sferisterio di Faenza impegno importante per la compagine di serie C di capitan Matteo Camertoni contro la formazione locale della Oreste Macrelli e la Fulgor Bagnacavallo; dopo la doppia vittoria della prima giornata alla formazione di Treia basta vincere un match su due e realizzare almeno due giochi nell’altro incontro per staccare il pass per le finali del 14 ottobre (sempre a Faenza) contro le vincenti dei gironi Toscana e Piemonte (rispettivamente Firenze e Vignale). Dall’Amministrazione Comunale di Treia un grande in bocca al lupo alle due formazioni impegnate a difendere i colori rosso-blu.