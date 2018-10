LA SOCIETA' DI TREIA fra le protagoniste de "Il villaggio degli sportivi" al centro fiere di Villa Potenza

L’asd Carlo Didimi di Treia ha partecipato alla settima edizione di Marche Aziende Expò sabato 29 e domenica 30 settembre al Centro Fiere di Villa Potenza. Spazio centrale dell’evento gratuito per lo sport con ‘Il Villaggio degli Sportivi’ con circa 40 associazioni presenti, dalla scherma allo sci, dalla canoa all’atletica.

Non sono mancate le esibizioni di Pallone al Bracciale con la rappresentativa dell’asd Carlo Didimi, quasi tutta “in rosa” guidata dal presidente Marco Sparapani e dai suoi preziosi collaboratori del direttivo dell’associazione. L’asd Carlo Didimi, chiude l’intenso week end di fine settembre, un cui ha anche conquistato sul campo il primo posto nel girone di qualificazione Marche seniores e il relativo pass per le finali nazionali del prossimo 6 e 7 ottobre. I prossimi appuntamenti: sabato 20 ottobre allo sferisterio di Firenze le finali nazionali uner 12,14 e 16 e il giorno successivo (domenica 21 ottobre) le finali femminili con le atlete di Treia motivate a strappare lo scettro del primato alle campionesse in carica di Chiusi. All’Asd Carlo Didimi va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale di Treia per il proprio impegno non solo nel settore sportivo ma anche per l’aiuto nella promozione turistica della città del bracciale, come testimoniato dalla recente presenza al tocatì di Verona e appunto da quella di Marche aziende Expo di sabato e domenica.