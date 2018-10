MACERATA - Sport e motori trainano il successo della settima edizione al Centro Fiere di Villa Potenza

E’ stata l’edizione di maggiore successo. Marche Aziende Expo ha registrato migliaia di presenze nel fine settimana appena concluso, al Centro Fiere di Villa Potenza invaso dalle auto. La settima edizione della rassegna organizzata da Gianluca Di Iorio, titolare dell’agenzia di comunicazione Cirix, ha riscosso grandi consensi non solo del pubblico, ma anche degli espositori che ieri sera, in chiusura, si sono complimentati per l’ottima organizzazione ed hanno festeggiato. «In sette edizioni non avevo mai ricevuto così tanti apprezzamenti come è accaduto oggi – dichiara Gianluca Di Iorio. E’ stato impegnativo realizzare tutto questo, ma il grande risultato ottenuto appaga i miei sforzi e quelli dei tanti collaboratori. Anche don Franco Palmieri, parroco di Villa Potenza, è venuto personalmente e si è complimentato per questa manifestazione che è sempre più in crescita».

Evidentemente i vari input messi insieme sono piaciuti. Marche Aziende Expo ha visto nell’edizione di fine settembre, la presenza de Il Villaggio degli Sportivi che ha fatto da fulcro a tanti appassionati e associazioni che operano nel territorio, insieme alla possibilità di provare le varie discipline, anche le più disparate. E gli atleti diversamente abili con le loro associazioni hanno avuto un grande spazio in modo da creare un ambiente unico unito, semplicemente dallo sport. Grande l’interesse anche per il Competition Day con le dimostrazioni di auto 4×4, i simulatori di guida, la possibilità di provare auto e prototipi nelle varie piste; il settore è stato molto attrattivo grazie anche al bel tempo che ha permesso di provare i vari mezzi in apposite piste all’aperto. Stands enogastronomici presi d’assalto, quelli di oggettistica e prodotti casa e la Fiera del disco hanno visto la presenza di tanti appassionati e curiosi.