L'EDIZIONE 2018 della manifestazione che si è svolta a Santa Maria in Piana di Treia ha fatto registrare un grande afflusso di visitatori, il più alto in otto anni. Il convegno "Il turismo enogastronomico e l’anno del cibo” appuntamento di punta dell'evento

Il 2018 anno del cibo segna anche il record di presenze al Festival della Carne bovina di razza marchigiana di Santa Maria in Piana a Treia. La manifestazione, organizzata dall’associazione Nuova Santa Maria in Piana giunta alla sua ottava edizione, ha visto il suo esordio nella serata di giovedì con l’ingresso ufficiale del nuovo parroco di Treia e Passo Treia Don Alejandro Parrilla nella comunità della frazione che festeggia San Michele Arcangelo con il Santo Rosario, una processione con le fiaccole e la Santa Messa in suffragio dei defunti della parrocchia.

Venerdì alle 18,30 l’inaugurazione della esposizione fotografica “Treia nei suoi personaggi” curata da Nazzareno Crispiani. Il sabato mattina ha visto protagonista il convegno: “il turismo enogastronomico e l’anno del cibo” con i relatori Amato Mercuri (Borghi Marche), Rocco Corsetti (Ecce Italia) e Franco Capponi e lo show cooking sulla carne bovina, mentre nel pomeriggio giochi popolari e a seguire stand gastronomici e tributo alla musica italiana. Domenica il gran finale con il mercatino delle cose, il terzo nordic walking con due percorsi (seconda scalata al Castello di Pitino e giro di Piana), quindi il “clown Trappola”, i giochi popolari e lo stand gatronomico. Un’edizione straordinaria nei numeri e nelle presenze, curata nei minimi dettagli dai volontari e dal direttivo dell’associazione Nuova Santa Maria in Piana a cui va il plauso meritorio dell’amministrazione comunale di Treia per l’edizione dei record, nell’anno del cibo e delle sagre di qualità, il nuovo circuito introdotto dalla Regione per le eccellenze marchigiane.

“Il turismo enogastronomico e l’anno del cibo” è stato uno degli eventi portanti della manifestazione, con il convegno che ha visto una discreta cornice di pubblico. L’incontro introdotto e moderato dall’assessore alle attività produttive del Comune di Treia, che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale ai presenti, ha visto la partecipazione di tre relatori. Amato Mercuri, coordinatore del Club regionale “I Borghi più belli d’Italia”, già sindaco di Moresco, ha tracciato un’analisi sulle iniziative degli ultimi anni del club dei borghi annunciando anche la riproposizione dell’educational Tour “americano” alla fine del mese di ottobre con la riproposizione di una tappa nella città del bracciale dopo il successo dell’anno passato.

Di seguito Rocco Corsetti, presidente del Consorzio Ecce Italia, dei produttori e aziende agricole dei Borghi, ha presentato il prossimo festival dei Borghi al Fico Eataly World di Bologna (dal 26 al 28 ottobre) al quale la Città di Treia ha già aderito. Infine Franco Capponi ha effettuato un intervento molto tecnico illustrando la nuova legge regionale sulle sagre di qualità sottolineando l’importanza del Festival di Santa Maria in Piana che si sposa con una grande strategia nazionale lanciata dal MiPaaF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) proprio in occasione dell’Anno del Cibo Italiano.

Infatti, dopo il successo del 2016 anno nazionale dei cammini e del 2017 anno nazionale dei borghi, il 2018 sarà l’anno del cibo Italiano. «Abbiamo un patrimonio unico al mondo, abbiamo una qualità della vita invidiabile che grazie all’anno del cibo e alle iniziative che da qui in avanti potremo avviare e concretizzare con l’obiettivo di valorizzare di più la nostra regione e la nostra realtà – ha sottolineato Capponi – Non si tratta di sottolineare solo i successi economici di questo settore che nel 2017 tocca il record di export a 40 miliardi di euro, ma di ribadire il legame profondo tra cibo, paesaggio, identità, cultura. Lo potremmo fare dando avvio al nuovo progetto dei distretti del cibo, trasformando i nostri festival in vere sagre di qualità come la Regione Marche ha sancito per legge e già regolamentato. Lo dobbiamo fare coinvolgendo i protagonisti a partire da agricoltori, dagli allevatori, dai pescatori, dai pastori, dai cuochi agli chef stellati che apprezzano enormemente la materia prima che questi settori mettono a disposizione in modo sempre organizzato e guardando alla qualità assoluta». A seguire lo show cooking “barbecue time”, fortemente voluto dal direttivo dell’Associazione Nuova Santa Maria in Piana, attualmente presieduta da Don Alejandro Parrilla Gonzales, che ha collaborato con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione del convegno e che si prepara al passaggio da “Momenti del Gusto” a “Sagra di qualità”.