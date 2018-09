MACERATA - Visite gratuite e guidate sabato 6 ottobre al Palazzo storico della Carima e alla collezione d’arte di Palazzo Ricci

Ubi Banca, in occasione della 17esima edizione della giornata Abi “Invito a Palazzo”, aprirà al pubblico sabato 6 ottobre il Palazzo storico della Carima di Corso della Repubblica 38 a Macerata. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, sarà possibile anche visitare il vicino Palazzo Ricci, che ospita la collezione d’arte di proprietà della Fondazione, riunendo in un’unica visita l’edificio e le opere che, in origine, lo decoravano.

La visite al Palazzo storico della Carima saranno gestite da alcuni dipendenti ed ex di Ubi Banca che si sono resi disponibili, a titolo gratuito e volontario, a fare da guide. Fra questi anche Carlo Capodoglio, storico segretario generale prima della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata e poi di Banca Marche, ora presidente dell’associazione Carima. Le visite alla collezione d’arte di Palazzo Ricci saranno direttamente gestite, invece, dalle guide ufficiali del museo. Sarà anche presentata al pubblico per la prima volta, su due schermi situati all’ingresso del salone degli sportelli del Palazzo di Corso della Repubblica, una mostra fotografica con oltre 100 immagini che descrivono le fase della costruzione del palazzo, agli inizi degli anni Cinquanta, e l’inaugurazione del 1954. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente il 4 ottobre in una conferenza stampa alla quale parteciperanno Nunzio Tartaglia, responsabile della macro-area Marche e Abruzzo di UBI Banca, e Rosaria Del Balzo Ruiti, Presidente della Fondazione Carima. Le visite, con prenotazione obbligatoria, si svolgeranno sabato 6 ottobre, con partenza dal Palazzo Carima, alle 10 -12-15 e 16,30. Per prenotarsi scrivere a pietro.balducci@ubibanca.it o stefania.mancini@ubibanca.it La manifestazione “Invito a Palazzo” sarà presentata ai media nazionali a Roma il 4 ottobre nella sede dell’Abi, Palazzo Altieri alle 15,30. Parteciperanno il dottor Antonio Patuelli, Presidente Abi, l’avvocato Giuseppe Guzzetti, Presidente Acri e il dottor Alberto Bonisoli, Ministro per i Beni e le Attività Culturali