GENGA - La squadra di soccorso ha operato dal primo pomeriggio di oggi con il 118 ed i vigili del fuoco per recuperare una escursionista 25enne

La squadra di soccorso speleo dell’ XI delegazione Marche del corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi nella grotta Fiume/Vento a Frasassi di Genga in soccorso di una ragazza che è scivolata. Si tratta di un percorso tra le grotte carsiche per specialisti speleologi, non aperto ai consueti visitatori, e qui la ragazza, una 25enne di Piobbico, era entrata insieme ad altri escursionisti. Gli incaricati dell’operazione supportati dalla componente medica del 118 e da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano, dopo ore, poco dopo le 19 sono riusciti a raggiungere la giovane con una barella, mediante teleferiche. L’infortunata si trovava infatti a qualche metro di profondità all’interno di una cavità distante circa un chilometro dall’uscita della grotta.