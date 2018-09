ISTITUZIONI - Il senatore è stato accolto dal comandante Patrizietti che ha illustrato le criticità: «Sede centrale e distaccamento di Camerino in parte inagibili e necessità di una nuova caserma a Visso». La soddisfazione del neo eletto segretario provinciale Uil Luca Buldorini

Carenze strutturali e funzionali della sede dei vigili del fuoco di Macerata e del distaccamento di Camerino, parzialmente inagibili a causa del sisma e la necessità di una nuova sede per Visso: sono queste le problematiche sottolineate dal comandante provinciale dei vigili del fuoco durante la visita del sottosegretario del Ministero dell’Interno, il senatore Stefano Candiani, al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata. Il sottosegretario, delegato dal Ministro per le materie di competenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è arrivato nel pomeriggio ed è stato accolto anche dal prefetto Iolanda Rolli e dal direttore regionale dei vigili del fuoco per le Marche Antonio La Malfa. Il sottosegretario ha visitato la sede centrale del Comando, prendendo visione della situazione logistica della caserma.

Il comandante Patrizietti ha illustrato l’attività del Comando e le relative problematiche. Il direttore regionale Antonio La Malfa ha illustrato la situazione del cratere a seguito del sisma del 2016 e rappresentato la situazione operativa dei vari comandi della Regione Marche.

Il sottosegretario ha preso atto della situazione impegnandosi a verificare le possibili soluzioni delle criticità in atto.

Saluta con entusiasmo la visita del sottosegretario Luca Buldorini, neo eletto segretario della sezione Uil provinciale vigili del fuoco: «Un vigile del fuoco viene comunemente accostato ad un eroe che paura non ha. Iio dico invece che in quanto veri professionisti del soccorso tutti i Vigili del Fuoco essendo a conoscenza dei rischi e dei diversi luoghi dove sono chiamati ad intervenire, hanno paura. Forse è proprio la paura che ci permette di essere veri professionisti e portare a termine ogni tipo di intervento. Confermo invece la parola eroe, perchè dietro ad ognuno di noi si nascondono dei semplici cittadini che hanno scelto di fare della loro vita una missione volta a salvare chi si trova in pericolo consapevoli di mettere in secondo piano la propria vita. Fino ad oggi questa missione è stata svolta in silenzio e dietro le quinte arrivando al punto di non essere stati abbastanza presi in considerazione per l’importante lavoro svolto e soprattutto per i rischi che ad ogni intervento ci accolliamo al fine di salvare chi ci chiede aiuto. Siamo fiduciosi in questo nuovo governo sperando che riusciremo ad ottenere ciò che hanno ottenuto negli anni le altre forze dell’ordine al fine di poter onorare il nostro operato come giusto che sia».