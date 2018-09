IL DERBY DI MADRID ALLA MACERATESE - I ragazzi di mister Cencioni vincono 2 a 1 grazie alle reti di Firmani e Lombi e si qualificano ai quarti di finale della Coppa Marche di Terza Categoria. Gran pubblico al campo dei Pini

Serata indimenticabile per l’esordio dell’Atletico Macerata allo stadio della Vittoria. I padroni di casa battono per 2-1 il Real Matelica, conquistano i 3 punti, la vetta del girone e la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Marche di Terza Categoria. Il tutto contornato da una magnifica cornice di pubblico che ha approfittato del clima primaverile per tornare ad assieparsi sugli storici gradoni dell’impianto maceratese, impreziosendo meravigliosamente la serata.

La cronaca: Cencioni schiera i suoi con un classico 4-4-2, risponde Mosconi quasi specularmente, ma con un Pascucci M. leggermente più arretrato a fare da collante tra centrocampo e attacco. Pronti via e subito scambi di convenevoli tra le due squadre con i padroni di casa che vanno due volte vicini al vantaggio con Piccioni e Firmani imbeccati da Zerani, rispondono gli ospiti con un gran sinistro di Fiorgentili che fa la barba al palo alla sinistra di Gattari. Al 14’ la più grande occasione del primo tempo per il Real Matelica: la retroguardia matelicese evade brillantemente dal pressing, capovolgimento di fronte e palla in mezzo che staziona pericolosamente all’altezza del dischetto, Pascucci M. è il più lesto a fiondarsi sulla sfera, se l’aggiusta sul sinistro e lascia partire un bolide che incoccia sulla traversa. Il pericolo scampato funge da sveglia per i ragazzi di Cencioni che iniziano a guadagnare campo e rischiare sempre meno. Mosciatti salva il risultato in due occasioni, ma è costretto a capitolare proprio ad un passo dall’intervallo: lancio di Gigli, velo di Lombi che apre una prateria per Firmani che, a tu per tu con l’estremo difensore, non sbaglia e porta in vantaggio l’Atletico. 1-0

Seconda frazione di gioco che continua sulla falsariga della prima, nonostante un più aggressivo 4-2-3-1 impostato da mister Mosconi. Al 72’ brutta persa dell’Atletico sulla propria trequarti campo, palla scodellata in mezzo da Parcaroli, deviazione da distanza ravvicinata, Gattari devia miracolosamente in angolo. Dagli sviluppi del tiro dalla bandierina arriva il pareggio ospite: Erasti incoccia la sfera sul secondo palo e segna con una palombella beffarda. 1-1. L’Atletico non si perde d’animo e a 10 minuti dal termine un lancio in profondità scatena Lombi e Piccioni in campo aperto, quest’ultimo raccoglie leggermente defilato e mette al centro per Lombi che in demi-volée trafigge Mosciatti e regala un’altra vittoria ai maceratesi.

Agguantata la qualificazione ai quarti di finale, è giunta l’ora per l’Atletico Macerata di buttarsi a capofitto nel campionato. Esordio sabato 6 ottobre alle 14.30 a Sforzacosta per un derby che promette già scintille.

Atletico Macerata: Gattari, Rocchi, Cirilli (77’ Feliziani), Gigli, Ortenzi, Lucentini, Firmani (92’ Del Gobbo), Lombi, Piccioni, Zerani (86’ Sampaolesi), Pascucci L. (61’ Miglietta). All.Cencioni

Real Matelica: Mosciatti, Parcaroli, Lunadei (88’ Tozzi), Bartilotta (8’ Carucci), Erasti (75’ Russo), Colonnelli, Fiorgentili, Parcaroli, Girolamini, Pascucci M. (66’ Rossetti), Grasselli (64’ Shuaipi). All.Mosconi

Arbitro: Sannucci.

Reti: Firmani, Erasti, Lombi.

Note: oltre 150 spettatori; ammoniti; Firmani e Zerani (A); Parcaroli e Tozzi (R)