LA PRODUZIONE ha motivato la scelta al Comune parlando di «problemi tecnici a causa di un impegno che si è prolungato da parte dell'attore protagonista». Forse se ne riparlerà a primavera, ma non ci sono certezze

“Daddy don’t marry again”, un titolo profetico per la produzione hollywoodiana annunciata a Civitanova, ma mai arrivata. «Problemi tecnici a causa di un impegno che si è prolungato da parte dell’attore protagonista» (questa la motivazione data dalla produzione Movie on Pictures all’amministrazione comunale) hanno provocato lo slittamento delle riprese a data da destinarsi. Forse addirittura il prossimo anno. L’annuncio dell’arrivo di una troupe era stato dato con grande enfasi all’inizio di agosto dalla produzione, originaria dell’Abruzzo, ma molto attiva nelle Marche tanto che proprio in questi giorni sta attivando una scuola di recitazione a San Benedetto del Tronto. I produttori, Giulia Rizzardi e Vincenzo Funaro avevano annunciato dall’8 al 30 settembre l’arrivo del cast internazionale con attori come Blanca Blanco, Dean Cain, James Duval e altri, protagonisti della commedia. Ma le telecamere a stelle e strisce non si sono viste, al loro posto quelle della produzione di un film di Simone Riccioni di cui però la città era all’oscuro. La Movie on pictures ha giustificato il forfait all’amministrazione che aveva fatto da tramite con imprenditori e strutture ricettive per riuscire a trovare un’accoglienza per tutto lo staff a costo zero. «Ci hanno detto che a causa di un impegno dell’attore principale impegnato in un’altra produzione le riprese hanno subito un ritardo che pregiudica al momento la realizzazione. Molte scene infatti vanno girate all’aperto e con l’arrivo dell’autunno è difficile – spiega il consigliere Monia Rossi che aveva seguito il progetto per l’amministrazione – ci hanno detto che forse in primavera potrebbe essere ridiscusso il tutto, ma non ci hanno fornito tempistiche certe. Ovviamente a quel punto l’accoglienza presso le nostre strutture ricettive andrà rivista e la produzione si è detta anche disponibile a contribuire per l’ospitalità in caso di tardive comunicazioni». La produzione era venuta a Civitanova prima di Ferragosto per i casting delle comparse e erano state selezionate circa 150 persone.