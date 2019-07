PORTO RECANATI - Il parassita ha già colpito alcune piante nel giardino di un privato, all’istituto Medi e all’Euro Due

Allarme a Porto Recanati per il parassita punteruolo rosso, il coleottero che colpisce le palme. «L’amministrazione comunale – spiega l’assessore all’Ambiente e al Verde Pubblico, Roberto Attaccalite – si è immediatamente attivata per curare le piante colpite, tenere sotto controllo la situazione e scongiurare il contagio. Il punteruolo rosso sta creando molti problemi anche nei comuni limitrofi, è un parassita che si è diffuso in Italia a partire dal 2005 ed è sicuramente una battaglia dura che stiamo portando avanti con tutti i mezzi possibili. Il primo caso si è verificato circa sei mesi fa nel giardino di un privato, successivamente ci sono stati altri casi all’istituto Medi e all’Euro Due. Queste palme, dietro consiglio di un tecnico della Regione Marche, sono state abbattute per scongiurare il contagio. Stiamo continuando a monitorare costantemente la situazione con particolare apprensione per le palme che si trovano a piazza Brancondi le più “antiche” di Porto Recanati. Alcune che sono state trattate appaiono prive di foglie, situazione dovuta in parte al trattamento, non sono però morte e l’agronomo che se ne sta occupando ci assicura che potrebbero riprendersi, è per questa ragione che non sono state tagliate. Vi terremo costantemente informati circa l’evoluzione della situazione».