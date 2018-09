MACERATA - Nell'aula magna del Gentili sono state spiegate le opportunità offerte dall'istituto per le Teconologie Innovative per i Beni e le attività Culturali - Turismo - Marche pensato in sinergia con le aziende. Il presidente Gabriele Marchetti: "Il 60 per cento dei nsotri diplomati trova lavoro entro 2 mesi"

di Marco Ribechi

(foto di Fabio Falcioni)

Fondazione Its Turismo Marche, l’anello di congiunzione tra scuola e lavoro. Nell’aula magna dell’istituto Tecnico Economico Gentili di Macerata, gremita di studenti, è stato presentato il corso post diploma “Tecnico superiore per la gestione dei strutture turistico-ricettive” che promette un elevatissimo tasso di occupazione agli studenti che termineranno il corso di studi biennale. A soli due mesi dal termine del primo ciclo infatti il 60 per cento dei diplomati ha già trovato un lavoro grazie all’altissima sinergia tra la formazione e le imprese del territorio. Il corso è tenuto dall’Istituto per le Teconologie Innovative per i Beni e le attività Culturali – Turismo – Marche e nasce appositamente per incrociare la domanda e l’offerta di lavoro. «Vogliamo formare persone altamente professionali – spiega Gabriele Marchetti, Presidente Its Turismo Marche – per questo oltre alle 900 ore in aula i nostri corsi prevedono anche 900 ore di tirocinio in azienda. Portiamo i nostri studenti alle principali fiere del turismo come Londra e Monaco, ci occupiamo anche dell’apprendimento delle lingue straniere. Chi esce dai nostri corsi biennali ha una formazione ritagliata esattamente sulle figure professionali ricercate dalle aziende».

I corsi infatti, totalmente finanziati dalla regione Marche ad esclusione dei libri di testo, sono pensati in sintonia con le esigenze dei datori di lavoro: «I moduli didattici sono costruiti a più mani da professionisti del turismo, accademici e consulenti esterni – spiega Jenny Ginepro, addetta alle risorse umane Eden Viaggi – c’è tantissima pratica. Si parte dalla professione e si declinano gli strumenti lavorativi, questo assicura che la formazione sia in linea con le esigenze delle aziende. Ad Eden Viaggi abbiamo già avuto 26 stagisti e il 35 per cento sono stati assunti». Anche i presidi delle scuole presenti, Iis Filelfo di Tolentino, albergiero Varnelli di Cingoli e Ite Gentili di Macerata, salutano con soddisfazione la proposta formativa: «E’ l’espressione di una nuova strategia che unisce le politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del paese – spiega Pierfrancesco Castiglioni – è assolumantente interessante per gli studenti che si diplomano e si affacciano al mondo del lavoro». Per la Regione l’assessore all’istruzione, formazione e lavoro Loretta Bravi: «La Regione crede e investe molto in questo percorso che permette di unire menti e mani, fornisce le competenze che oggi vengono richieste e sono un’occasione da non lasciarsi scappare». Ai corsi possono partecipare sia neodiplomati che laureati, la durata è biennale e sono totalmente finanziati. I posti disponibili sono 30 e le lezioni si terranno al Genitli di Macerata. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.itsturismomarche.it o chiamare il 3477602914. Le iscrizioni chiudono il 30 ottobre.

(servizio promoredazionale)