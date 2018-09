PROGETTO - L'amministrazione comunale, visti i risultati molto positivi delle attività finora svolte, ha deciso di continuare questa esperienza con fondi propri, stanziando 15mila euro per il 2018\19, garantendo cosi la continuazione dei servizi

Continua l’esperienza positiva del centro di aggregazione giovanile, nei locali rinnovati di Palazzo Filippini in via Oberdan 56 a Matelica, operativo già da tre anni e nato come centro ludico, polivalente favorendo la socializzazione, anche intergenerazionale e la condivisione di interessi e attività culturali. Il centro che fa riferimento all’Unione Montana è vissuto grazie alla compartecipazione finanziaria tra Comuni e l’Unione stessa, ma c’era il rischio di chiusura per mancanza di fondi: così l’ amministrazione comunale di Matelica, visti i risultati molto positivi delle attività finora svolte, ha deciso di continuare questa esperienza con fondi propri, stanziando 15mila euro per il 2018\19, garantendo cosi la continuazione dei servizi di prevenzione, educazionali e di inclusione sociale rivolti a tanti giovani matelicesi e dell’interland comunale. Questa nuova ripartenza ha visto coinvolti tutti i soggetti interessati: Comune, Unione Montana, ass. Scacco Matto, la Croce Rossa di Matelica, il Lions Club Matelica, la Coos Marche e l’ Asd Dojo Karate Takashi S. di Matelica. Gli spazi sono stati rinnovati e riorganizzati, ci saranno nuove attività tra cui uno spazio “cucina” le cui attrezzature sono state donate dal Lions club di Matelica, dove maestri Chef “inizieranno” quanti, tra i giovani, vorranno fare questa esperienza. E poi altre iniziative come attività sportive della scuola di karate dove verranno insegnati i fondamentali per conoscere questa disciplina. Poi a seguire workshop per Dj e di percussioni e corsi break dance per gli amanti della musica e della danza, incontri di discussione e ascolto con esperti su argomentazioni scientifiche, artistiche e storico culturali attraverso lo spazio di circle time e tante altre attività: tornei di biliardino, ping pong, play station. Un centro di aggregazione giovanile veramente al passo coi tempi in grado di attrarre tanti giovani, un servizio sociale a disposizione di tutti, senza barriere fisiche, culturali, psicologiche di alcun genere il cui obiettivo è quello di favorire le capacità personali, la crescita culturale, la socializzazione, svolgere attività di sostegno psico sociale, diffondere il senso civico attraverso la cultura della legalità e l’attuazione dei principi di solidarietà e del volontariato. Il centro offre anche un sostegno scolastico per favorire la crescita culturale e aiuto alle famiglie. Negli spazi e nei momenti non organizzati i ragazzi possono gestire autonomamente il proprio tempo utilizzando le attrezzature del centro: pagina Fb per ragazzi, videoteca, laboratorio musicale attrezzato, sala biliardino, ping pong. I destinari di questa iniziativa sono i giovani tra 14 e 19 anni di età residenti nel comune di Matelica ma vi potranno partecipare, su richiesta, anche ragazzi di comuni limitrofi: l’accesso è libero e gratuito per tre giorni a settimana, lunedì –mercoledì- venerdì, dalle 16 alle 19,30 da ottobre a giugno sono aperte le iscrizioni. L’inaugurazione avverrà sabato 29 settembre alle 18 , tutta la cittadinanza è invitata partecipare.