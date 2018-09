IN PISTA - Le portacolori del sodalizio del capoluogo chiudono al nono posto la competizione che si è svolta a Pavia: quella biancorossa è stata l'unica squadra delle Marche a difendere la bandiera della regione nella manifestazione

E’ stata una grande esperienza per la giovane squadra avissina schierata per la per la Finale Nazionale di società under 23, svoltasi nello scorso fine settimana a Pavia.

Un palcoscenico di altissimo livello con confronti appassionati e la squadra maceratese non ha sfigurato mettendo in mostra ragazze motivate e in condizione, anche se ci troviamo al termine di una lunga stagione agonistica. Il livello tecnico è stato altissimo con la presenza di tante azzurre delle nazionali junior e promesse ma anche della nazionale assoluta, come Ayomide Folorunso e Oki Desola del Cus Parma ora Fiamme Oro Padova, azzurre agli Europei di Berlino, Ilaria Casarotto dell’Atletica Vicentina, Sara Fantini dei Carabinieri Bologna, Edoardo Scotti Campione Europeo junior della 4 x 400. Unica squadra delle Marche a difendere la bandiera della regione in questa manifestazione, le maceratesi sono uscite a testa alta con diverse atlete che, nell’occasione, si sono migliorate.

La capitana della squadra Eleonora Vandi, è stata il punto di riferimento di tutte; generosa, professionale, la forte mezzofondista avissina ha tenuto bene la pressione vincendo in maniera perentoria sia gli 800 che i 1500, con gare impostate in maniera tattica e con finali travolgenti. Come tutti sanno in queste gare a dodici squadre conta il piazzamento e lei ha portato alla classifica 24 punti, 12 per ciascuna prova dando anche un grande contributo alla staffetta 4 x 400 che ha condotto al quarto posto; 2’12”85 e 4’54”06 nelle gare individuali e 3’53”22 nella staffetta del miglio corsa con Micol Zazzarini. Binta Mamadou Diallo, Letizia Lare Lantone e appunto Vandi nell’ordine. Quarto posto con personal Best per Mara Marcic nell’alto con m. 1.64 e record personale anche per Tathiana Bajocco nell’asta salita a 2.90, ottenendo un buon quinto posto. E’ andata bene nelle due gare ad ostacoli Micol Zazzarini con un valido sesto posto nei 400 ostacoli in 1’04”03 e l’ottava posizione nei 100 ostacoli dove si è migliorata in 15”60, nonostante un forte vento contrario.

All’ottavo posto nei 400 Binta Mamadou Diallo con un ottimo 58”68. In finale anche Alessia Conti, che giocava in casa perché frequenta l’università proprio a Pavia, che ha ottenuto nel martello l’ottava posizione in 38.24. Altri due ottavi posti, importanti per la classifica, per Martina Mazzola nel peso dove si è migliorata con 10.36 e nel giavellotto in 32.02. Stessa posizione per Giulia Miconi nella marcia km. 5 in 32’22”63, frenata da due ammonizioni. Ma un plauso va anche a tutte le altre che non sono arrivate in finale, ma hanno portato un contributo alla classifica come Letizia Lare Lantone nei 200 in 26”59, Chiara Cecchini nei 3000 in 11’31”38, Francesca Castellani con m. 5.00 nel lungo e 13”40 nei 100, Francesca Bray 27.68 nel disco, Giulia Antonelli m. 10.18 nel triplo e la staffetta 4 x 100 corsa con Lare Lantone, Mazzola e Castellani in 51”29. La classifica finale ha visto la vittoria dell’Atletica Brescia 1950 con l’Atletica AVIS Macerata al nono posto sopravanzando l’Atletica Riviera del Brenta, la Pro-Sesto e il CUS Torino.

(foto di Maurizio Iesari)