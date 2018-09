CIVITANOVA - L'Associazione consumatori utenti Marche ha inviato al Comune e ai dirigenti scolastici la lettera, firmata dai genitori, con la quale si invitano gli istituti scolastici ad adeguarsi

Pasto da casa nei refettori scolastici, l’Associazione consumatori utenti Marche ha inviato al Comune e ai dirigenti scolastici la lettera, firmata da 140 genitori civitanovesi, con la quale si invitano gli istituti scolastici ad adeguarsi alla sentenza che prevede la possibilità per le famiglie di dotare il bambino di un pasto da consumare a scuola alternativo a quello somministrato dalla mensa. L’argomento era stato affrontato anche dall’assessore Barbara Capponi qualche giorno fa: aveva annunciato che a breve avrebbe convocato le commissioni per modificare il regolamento che al momento non consente di portare il pasto da casa. Solo allora i dirigenti saranno liberi di adeguarsi alla sentenza e consentire i genitori di lasciare ai piccoli il pasto alternativo. La lettera con le firme dei genitori infatti è stata inviata anche in comune per sollecitare la giunta alla modifica del regolamento che all’articolo 10 vieta espressamente l’ingresso nei refettori scolastici di cibi o pasti diversi da quelli preparati dalla ditta che ha in appalto il servizio per la mensa scolastica. «Attendiamo fiduciosi la risposta dei dirigenti scolastici e la convocazione di un incontro con i genitori interessati – spiegano i firmatari – per trovare assieme le migliori soluzioni affinché il momento del pranzo a scuola continui ad essere un momento educativo oltre che di ristoro per i bambini, nel rispetto della legge e del diritto alla libera scelta per i genitori sull’alimentazione dei propri figli tra le mura scolastiche».