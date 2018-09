CORRIDONIA - Una partita per conoscersi

Italiani e pakistani, un campo verde e uno sport – il cricket – per lasciarsi alle spalle i pregiudizi. Domenica nel campo sportivo Ex-Enaoli di Corridonia la prima amichevole interculturale di cricket è stata l’occasione di riunire tante facce della comunità che spesso non hanno modo di incontrarsi e conoscersi.

L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni Sciarada, Progetto popoli, Bondeko e Perigeo e supportata dal Comune. Tanto che a lanciare la prima palla della partita è stato l’assessore allo Sport, Francesco Andreozzi. L’idea è stata quella di continuare il percorso di conoscenza facendo una partita, a squadre miste, tra amatori pakistani, principianti italiani e di altri paesi.

La società giovanile corridoniense ha aiutato con il campo da gioco, mentre la polisportiva Ancona Social club ha dato una mano con la partita e seguito la cronaca. A portare materiale, ad arbitrare e a trasmettere la partita in diretta Facebook ci hanno pensato invece i giocatori pakistani del Corridonia Cricket club. Le associazioni descrivono l’iniziativa con le parole di Nelson Mandela: «Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono. Lo sport è più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione».