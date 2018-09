VOLLEY A2 - I potentini in campo domani a Ortona. Venerdì derby con Macerata e vernissage

Settimana ricca di emozioni per il Volley Potentino con tanto di vernissage ufficiale. Domani (mercoledì 26 settembre 2018), alle 18.30, la GoldenPlast Potenza Picena disputerà un’amichevole in Abruzzo contro la Sieco Service Ortona (Serie A2 Credem Banca, Girone Blu), squadra che nella categoria ha sempre dato del filo da torcere ai biancazzurri e che schiera il libero Alessandro Toscani, lo scorso anno nel roster potentino. Venerdì 28 settembre la giornata all’insegna del grande volley marchigiano prenderà il via alle 18.30 al PalaPrincipi di Potenza Picena con il derby amichevole tra Potenza Picena e Montalbano Arena Macerata (Serie A2 Credem Banca, Girone Bianco), in cui militano gli ex biancazzurri Emanuele Miscio e Cristian Casoli. Alle 20.40 circa, tutti i riflettori si accenderanno sul ristorante Orso di Civitanova per la presentazione del team di coach Gianni Rosichini. Una serata su invito che sarà aperta dagli sketch del cabarettista abruzzese Angelo Carestia, celebre per le sue apparizioni sul piccolo schermo anche sul palco di “Zelig”, per poi regalare una passerella ai giocatori e allo staff della GolenPlast Potenza Picena in attesa del momento conviviale. Reduce dal primo test stagionale con la Gibam Fano, sfidata nell’allenamento congiunto di venerdì scorso all’Eurosuoleforum di Civitanova Marche, confronto col freno a mano tirato dopo una settimana di carichi, il Volley Potentino domani si troverà di fronte un altro sestetto molto più avanti nella preparazione. Gli avversari agli ordini di Nunzio Lanci hanno disputato 5 amichevoli: 2 con formazioni di SuperLega Credem Banca e 3 con rivali di Serie A2 Credem Banca. Notevole la “remuntada” di mercoledì con la Videx Grottazzolina, battuta dopo uno svantaggio iniziale di due set a zero. Otre al ritorno del libero Toscani e alle conferme fondamentali del palleggiatore Lanci, del laterale Ogurcak e del tandem di centrali formato da Menicali e Simoni, il club abruzzese in estate ha ingaggiato il posto 4 Dolfo, ex Bergamo, e l’opposto tedesco Marks. In entrata anche il centrale Berardi e gli schiacciatori Sorrenti e Fiscon.