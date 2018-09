SERIE D

Una straripante Sangiustese espugna il Mario Lancillotta di Isernia e conferma l’ottimo avvio di campionato. In Molise sbloccano Pezzotti su punizione e subito dopo Argento (tre gol in due gare). Di Matteo prova a riaprire il match a fine primo tempo su rigore ma nel recupero Cheddira cala il tris. Al 42′ Iaboni fissa il punteggio sul 3-2 finale per i ragazzi di Senigagliesi, che si godono il primato nel girone F di Serie D. Mercoledì il turno infrasettimanale casalingo contro la Vastese.

La cronaca. La Sangiustese è arrembante fin dall’inizio e in dieci minuti lancia i primi segnali. All’11’ passa in vantaggio grazie ad una punizione di Pezzotti dalla destra mentre al 20′ raddoppia con Argento: Camillucci serve Cheddira sulla sinistra, il numero nove mette al centro per l’esterno che approfitta di un’indecisione della difesa locale. La Sangiustese perde per infortunio Herrera, al suo posto entra Pluchino. La reazione locale avviene dopo la mezz’ora, Di Matteo di testa chiama alla presa Chiodini. Al 38’ la rasoiata di Scognamiglio esce di un soffio. La partita si accende allo scadere del primo tempo. Al 45’ Marfella stende Romano in area, dal dischetto Di Matteo accorcia le distanze. La Sangiustese non ci sta e un giro di lancette dopo riporta a due le reti di vantaggio: Perfetti apre per Pezzotti che si inserisce sulla sinistra, palla al centro per Cheddira che sigla il tris. All’8’ della ripresa la conclusione del solito Di Matteo sfiora il palo. Due minuti dopo i rossoblu sono pericolosi con la triangolazione tra Camillucci, Cheddira e Pluchino, Landi salva in corner. I locali sono pericolosi con Fazio (la sua punizione è alta sopra la traversa) e segnano al 43′ con Iaboni (da due passi trafigge Chiodini), ma è troppo tardi per riprendere una super Sangiustese.

Il tabellino

ISERNIA (3-5-2): Landi, Del Prete (41’ s.t. De Vito), De Chiara (7’ s.t. Bilaj), Frabotta, Barretta, Di Lonardo, Gyabaa Douglas (31’ s.t. Palma), Fazio, Romano (7’ s.t. Iaboni), Vitale (10’ s.t. Cristiano), Di Matteo. A disp.: Guglielmo, Cacic, Capuozzo, Russo. All.: Silva.

SANGIUSTESE (4-2-3-1): Chiodini, Marfella, Santagata (4’ s.t. Shiba) Perfetti, Patrizi, Scognamiglio, Pezzotti, Camillucci, Cheddira (42’ s.t. Calamita), Herrera (21’ p.t. Pluchino, 28’ s.t. Laringe), Argento (17’ s.t. Kamara). A disp.: Carnevali, De Reggi, Moracci, Tizi. All.: Senigagliesi.

TERNA ARBITRALE: Geremia Vincenzo De Capua di Nola (PierPaolo Vitale di Salerno – Michele De Capua di Nola).

RETI: 11’ p.t. Pezzotti, 20’ p.t. Argento, 45’ p.t. Di Matteo (rig.), 46’ p.t. Cheddira, 43’ s.t. Iaboni.

NOTE: spettatori 300 con rappresentanza ospite; ammoniti: Chiodini, Frabotta, Shiba, Landi, Santagata; angoli: 5-4; recupero: 6′(1’ + 5’).