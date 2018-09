MACERATA - L'inziativa dell'associazione Red tutti i giovedì a partire dal 27 settembre. Si potrà imparare a sferruzzare ma anche chiacchierare o ascoltare esperti

La rete internet e l’intreccio di un lavoro a maglia: sembrano due mondi diversi, ma non lo sono poi tanto.

Lo scopriranno i partecipanti di Fil@arte, un ciclo di incontri per imparare le tecniche di lavorazione dei ferri, ma anche a confrontarsi e ascoltare. «In un mondo sempre più digitale – spiega l’associazione Red, che ha organizzato l’iniziativa – che attraverso i suoi strumenti sta monopolizzando sempre più la nostra quotidianità, diventa necessario riscoprire e per alcuni scoprire alcune manualità che ci permettano di equilibrare le nostre azioni, favorendo lo stare insieme, il recupero dei tempi di riflessione e la capacità di ascoltare. Il lavoro manuale migliora l’umore, aumenta l’autostima, rilassa, migliora la concentrazione e non ultimo evita il declino delle funzioni cerebrali. Ferri e uncinetto non escludono l’utilizzo della rete, spesso anzi i knitters usano app e social. Nel corso degli incontri, all’albergo Arena, sarà possibile imparare a lavorare a maglia, dalle tecniche più semplici a quelle più complesse, e una volta al mese ci sarà un ospite che accompagnerà lo sferruzzare con divagazioni letterarie o artistiche. Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e molto liberi e visto il numero limitato dei posti disponibili si chiede l’iscrizione: l’inizio è alle 17, ma non è richiesta la puntualità.

Tra gli ospiti ci saranno la pedagogista terapeuta Tullia Mauriello, il professore di filosofia del linguaggio Marcello La Matina; il dott. Lorenzo Lattanzi, dottore di ricerca di studi umanistici alla Cattolica di Milano e presidente Aiart Marche, e altri se ne aggiungeranno.

Il primo incontro è in programma giovedi 27 settembre.

Per iscrizioni ed informazioni: info@reteeducazionedigitale.it

