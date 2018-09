VOLLEY A1 - I biancorossi esordiranno al PalaBarton di Perugia alle 19,30 di sabato 6 ottobre contro l'Azimut Leo Shoes Modena nella semifinale della competizione che mette in palio il primo trofeo della stagione

La Final Four di Supercoppa italiana si giocherà al PalaBarton di Perugia sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018. Iniziano i preparativi per la trasferita, con la semifinale Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena in programma alle 19,30 di sabato 28 (alle 17 l’altra semifinale tra Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino). Domenica sono previste le finali 3° posto (alle 15) e 1° posto (alle 18). Sono a disposizione gli abbonamenti validi per entrambi i giorni di gara: gradinata euro 35 (prezzo unico ridotto tifoseria Lube). Tribuna numerata euro 65 (prezzo unico ridotto tifoseria Lube). Per prenotazioni degli abbonamenti biglietteria aperta all’Eurosuole Forum da lunedì 24 a mercoledì 26 settembre dalle 15,30 alle 19,30. Telefono 07331999422 (sig. Cozzi). Costo del viaggio in pullman per le due giornate: euro 15. Orari partenza pullman: sabato alle 14 da Civitanova e alle 14,30 da Macerata. Domenica alle 12 da Civitanova e alle 12,30 da Macerata.