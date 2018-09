TOLENTINO - L'incontro-dibattito in programma sabato a partire dalle 15,15 al Politeama

Il “Comitato Marchigiano per la Vita Indipendente delle persone con disabilità”, in collaborazione con Paolo Vichi, con “ASD Bike Team Monti Azzurri”, con l’associazione “Zerogradinipertutti” e con il Movimento “Liberi di Fare”, organizza un incontro/dibattito, dal titolo “Vita Indipendente e disabilità: un binomio possibile”. L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dal Comune di Tolentino, Assessorato alle Politiche Sociali, si terrà sabato 22 settembre a partire dalle ore 15,15 al Teatro Politeama. Il convegno si pone due obiettivi: da un lato riconoscere il percorso, che sta compiendo la Regione Marche, per cercare di assicurare il diritto alla Vita Indipendente a tutte le persone con disabilità marchigiane e dall’altro di confrontarsi insieme sui limiti delle progettazioni attuali e sulle prospettive future. Modererà ed introdurrà l’incontro Andrea Venuto (giornalista, disability manager di Roma Capitale). Interverranno Germano Tosi (presidente di “European Network on Independent Living” Italia), Giovanni Santarelli (Dirigente del Servizio Politiche Sociali Regione Marche), alcuni membri del “Comitato Marchigiano per la Vita Indipendente delle persone con disabilità”, che porteranno le loro esperienze, Angelo Larocca (Presidente “Comitato Marchigiano per la Vita Indipendente delle persone con disabilità”). Seguirà una tavola rotonda sul tema “Prospettive future della Vita Indipendente nelle Marche”, con la partecipazione di Fabrizio Cesetti (assessore al Bilancio, alle Finanze, al Volontariato Regione Marche), Fabrizio Volpini (presidente IV Commissione consiliare permanente Regione Marche), Francesco Giacinti (presidente I Commissione consiliare permanente Regione Marche). Sabato 22 pomeriggio, nello spazio antistante il Teatro Politeama, esporranno diverse aziende che sostengono l’iniziativa: Fiat Autonomy, “9MM Formula Race” con un simulatore di guida di macchine di Formula Uno che sarà possibile provare, “Laura Natural Bio” con la presenza di una naturopata, Decathlon, Avis, Triride, IIE Elettrosoluzioni. Sempre sabato 22 ma nella mattinata, Fabrizio Iezzi incontrerà gli studenti dell’Istituto Lucatelli per portare la propria testimonianza. Domenica 23, presso il Monte di Croce sopra Caldarola, tutti sono invitati a vivere una giornata all’aria aperta, immersi nella natura, lontano da smog e traffico, ammirando panorami mozzafiato, con Buggy bike e Cimgo, bici per tutti! Dalle 9 alle 19, la possibilità per tutti di fare tante discese, una dopo l’altra. Per raggiungere il Monte di Croce, si possono fare due strade:Caccamo, Pieve Favera poi seguire le frecce Lna oppure Caldarola, si sale poi seguire le frecce Lna. L’incontro/dibattito, dal titolo “Vita Indipendente e disabilità: un binomio possibile” è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Vicesindaco Silvia Luconi, l’Assessore alle Politiche Sociali Francesco Pio Colosi, l’Assessore Giovanni Gabrielli, il Consigliere comunale Monia Prioretti, il Presidente del Comitato Marchigiano per la Vita Indipendente delle Persone con Disabilità Angelo Larocca e Paolo Vichi dell’ASD Bike team Monti Azzurri.