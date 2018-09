L'INCONTRO, organizzato dal sindaco Cecoli, si è svolto nella piazza dedicata ai caduti di Nassiriya. "Il nuovo rinascimento dei Sibillini" nel post terremoto uno dei temi affrontati dai relatori

Si è svolta a Monte Cavallo, nella piazza dedicata ai caduti di Nassiriya, una tavola rotonda con argomento “Ripartiamo insieme”, con sottotitolo “Il nuovo rinascimento dei Sibillini” nel post terremoto. L’incontro è stato organizzato dal sindaco di Monte Cavallo, con il patrocinio dei comuni di Bolognola, Ussita, Valfornace, Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo e Visso.

Alla tavola rotonda hanno partecipato gli avvocati Pierluigi Piselli, Gianni Marco Di Paolo ed Emilia Piselli che ha coordinato il dibattito annunciando una idea da attuare per far ripartire le diverse zone colpite dal sisma sia nelle Marche ma anche Abruzzo, Lazio e Umbria. Di certo saranno organizzati altri incontri per approfondire certe idee nate per ripartire e cercare di abbandonare prima possibile quella tristezza che regna nei moduli abitativi. Al termine gli ospiti sono stati allietato con la commedia dialettale, in dialetto maceratese, dal titolo “Lu Miraculu de San Savi” recitata dalla compagnia Amici del teatro Fermano. Il sindaco di Monte Cavallo Pietro Cecoli, nel prendere la parola, ha ringraziato tutti e si è detto fiducioso sulla riuscita della proposta che significherebbe ripopolare queste terre colpite dal sisma per far vivere ai cittadini quotidianamente la loro normale vita come lo era per il recente passato prima del sisma.