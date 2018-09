RECANATI - Venerdì la cerimonia di inaugurazione nella zona del Centro Città 2.0. Previste le esibizioni delle unità cinofile di Vigili del fuoco e Guardia di finanza

Si inaugura a Recanati il Giardino di Pluto, l’area verde attrezzata per gli amici a 4 zampe nella zona del Centro Città 2.0. L’appuntamento per venerdì con un ricco programma che coinvolgerà anche gli alunni delle scuole e vedrà la partecipazione delle unità cinofile dei Vigili del fuoco, della Guardia di finanza e dei cani impegnati nella pet therapy.

Alle 9,30 in piazza Giacomo Leopardi è in programma l’esibizione dell’unità cinofila della Finanza presente con due cani e per l’occasione sarà aperta anche l’aula magna del palazzo municipale che ospiterà l’esibizione delle 3 unità cinofile dei Vigili del fuoco, recentemente impegnate nelle operazioni di salvataggio del sisma che ha colpito le Marche nel 2016. Sarà possibile seguire l’evento in streaming collegandosi sul portale web del Comune. A seguire, intorno alle 11,30, avverrà il taglio del nastro del Giardino di Pluto. All’inaugurazione oltre al sindaco Francesco Fiordomo e all’assessore alle Politiche Sociali Tania Paoltroni, saranno presenti anche i volontari che gestiscono il canile comunale di Montefiore, per sensibilizzare sulle adozioni e sulle altre problematiche legate al mondo animale.