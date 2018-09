PRENDE il posto del tenente colonnello Silvano Sampaolesi, passato a dirigere il reparto del Parco nazionale "Monti Sibillini". Il maggiore Simone Di Donato ha assunto l'incarico di comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale

Gruppo carabinieri forestale di Macerata, cambi al vertice.

Il colonnello Raffaele Velardocchia è il nuovo comandante: prende il posto del tenente colonnello Silvano Sampaolesi, passato a dirigere il reparto carabinieri del Parco nazionale “Monti Sibillini” di Visso (leggi l’articolo). Mentre il maggiore Simone Di Donato ha assunto l’incarico di comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agro – alimentare e forestale.

Velardocchia, di origini pugliesi, proviene dal Gruppo carabinieri forestale di Ancona. E’ laureato in Scienze agrarie, Scienze dei servizi giuridici e con un dottorato in Protezione civile e Sostenibilità ambientale. Il nuovo comandante di Macerata è in servizio nella Forestale dal giugno 1994, e ha lavorato nei Comandi regionali e provinciali di Ancona. In particolare dal 1996 al 2015 è stato responsabile del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Ancona, con numerose indagini e operazioni all’attivo. Gli avvicendamenti sono avvenuti alla presenza del colonnello Fabrizio Mari, responsabile del Comando regione carabinieri forestale “Marche”.