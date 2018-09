Alzheimer, «serve cambio culturale: progetto con 4 università»

SOLIDARIETA' - A due anni dal lancio di "Macerata città amica della disabilità" il Comune e Alzheimer Uniti Italia fanno il punto. Nel percorso entrano anche gli atenei marchigiani. Manuela Belardinelli: «Serve un nuovo Rinascimento, questa città deve essere un modello per le altre»

di Gabriele Censi

«Non è un semplice progetto ma un cambio culturale, nell’epoca della solitudine, in un mondo virtuale sommersi dalle parole, dobbiamo recuperare il senso di comunità». Manuela Belardinelli, presidente di Alzheimer Uniti Italia, fa il punto a due anni dal lancio di “Macerata città amica della persona con demenza”. Accanto a lei Marika Marcolini, assessore di Macerata. Il Comune è l’altra gamba per raggiungere il difficile obiettivo. Ora si aggiungono anche le quattro università delle Marche che entro l’anno formalizzeranno il protocollo di collaborazione.

«Entro due anni – continua Belardinelli – i ricercatori ci dicono che avremo il farmaco che può rallentare di molto il processo degenerativo, anche se non per la guarigione. Per questo è importante la diagnosi preventiva. I servizi in Italia sono a macchia di leopardo, il piano delle demenze del 2014 non ha portato cambiamenti, senza un finanziamento. Il contesto non ci fa essere ottimisti, ci sono familiari che non vanno in gita da 20 anni anche per una sola giornata. Non sanno più cosa significa vivere un momento di festa insieme. All’Alzheimer Fest ne ho sentiti di entusiasti dire “Siamo stati al ristorante” solo per il fatto di stare insieme ad altre persone, mangiando su un vassoio da ospedale. Stiamo negando la normalità per questo è nato il progetto di Macerata. Non possiamo permettere che si consumi un dramma collettivo. Abbandono è la parola chiave. E non si dica che queste persone non percepiscono, non comunicano ma sentono. Serve un nuovo Rinascimento, è una sfida culturale. Macerata deve essere modello per tutte le città italiane, è una grande responsabilità. Abbiamo chiesto aiuto alle quattro università delle Marche. Il loro ruolo è fondamentale. Come quello del Comune. Altro tassello importante la chiesa».

Marika Marcolini parla di un percorso non è semplice: «La persona malata viene vista come una persona da tenere lontano perché pericolosa. Servono invece attenzioni e accortezze. Dopo due anni abbiamo avuto buoni risultati. I cittadini sono attenti e coinvolti. C’è ancora tanto da fare, incontri con le categorie e le associazioni. E’ un progetto che riguarda l’intera città. Senza grossi stravolgimenti può cambiare la vita di una persona». In rappresentanza di tre dei quattro atenei coinvolti, Marco Cucculelli, docente di Economia a UnivPm, Paola Nicolini per Unimc e Andrea Spaterna prorettore di Unicam.

La collaborazione con l’associazione di Nordic Walking Green di Macerata presieduta da Danilo Tombesi ha portato alla realizzazione di un evento al Lauro Rossi il prossimo 11 ottobre, un convegno su sport e salute nel pomeriggio e in serata il concerto di Hector Passarella.