CIVITANOVA - Al vertice dell'associazione filantropica eletta Raffaella Borroni, sorella dell'assessore allo sviluppo economico. Nuova iscritta la primaria del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale locale. Contributo per la struttura specializzata nella cura per le malattie dei bambini, a ritirare l'assegno il direttore della Fondazione Carlo Rossi

di Marco Ribechi

Giornata di beneficenza e di rinnovamento per il Lions Club Host di Civitanova. Triplice celebrazione questa mattina al ristorante l’Orso per gli iscritti all’associazione filantropica, in un solo colpo si è festeggiato il passaggio del martelletto rituale, che coincide con l’elezione di un nuovo presidente, la consegna di un contributo di beneficenza alla Fondazione Salesi e l’ingresso di un nuovo membro. Il presidente uscente Mirko Capozucca sarà sostituito da Raffaella Borroni, sorella dell’assessore allo sviluppo economico Pierpaolo Borroni, oggi presente in sala in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Il nuovo vicepresidente, destinato a divenire presidente l’anno prossimo, è Marco Boccaccini.

A fare ingresso nel Lion Club Civitanova Host un volto nuovo ai civitanovesi. La nuova iscritta è infatti la dottoressa Daniela Corsi, primaria del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale locale. Durante la cerimonia spazio anche alla beneficenza con la consegna di una cifra raccolta dal Club che andrà a sostenere la Fondazione Salesi, da oltre 14 anni impegnata nell’affiancare il noto ospedale pediatrico specializzato nel trattamento dei tumori dei bambini. A ritirare l’assegno Carlo Rossi, direttore operativo della Fondazione: «Tramite la Fondazione possiamo mettere in atto tante strategie per le terapie che affiancano l’intervento vero e proprio – spiega Rossi – ad esempio la Pet-Terapy, la clownterapia, la musicoterapia, l’arteterapia. Stiamo sperimentando anche un robot umanoide che possa interagire con i piccoli pazienti durante le fasi più delicate. I bambini subiscono dei grandi traumi a causa dell’ospedalizzazione, aiutarli psicologicamente è centrale per aumentare le possibilità di successo». Durante la cerimonia è stato anche mostrato un dipinto donato al Salesi dall’artista estone- americano Mark Kostabi: «Raffigura l’angelo degli angeli – conclude Rossi – probabimente è destinato a divenire il nuovo simbolo dell’ospedale». Il pranzo che ha riunito la quasi totalità dei consociati è stato allietato dalla musica della band 30 Fingers. Ieri il Club aveva consegnato al comune di Monte San Giusto dei cartelli stradali che saranno utilizzati dalla protezione civile.