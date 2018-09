SENTENZA - Quattro anni e otto mesi a Riccardo Pastore, finito sotto accusa per due colpi messi a segno lo scorso marzo a Jesi. L'uomo era fuggito dai domiciliari dopo l'arresto per una rapina al bar Roma di Macerata

Due rapine nel giro di dieci giorni dopo l’evasione dai domiciliari: napoletano condannato a quattro anni e otto mesi. La sentenza questa mattina in tribunale ad Ancona al termine del rito abbreviato chiesto dall’avvocato Domenico Biasco per il suo assistito, il 64enne Riccardo Pastore. L’uomo è stato ritenuto colpevole dei colpi messi a segno a Jesi il 12 e il 22 marzo scorsi. Il primo esercizio a finire nel mirino del campano era stato l’alimentari – tabacchi di via delle Nazioni. Stando alla ricostruzione della procura, insieme ad una complice, una donna mai identificata, il 64enne era entrato nel locale con il volto travisato puntando una pistola contro i titolari della tabaccheria. La donna, invece, aveva in mano un taglierino. Il colpo aveva fruttato 3mila euro. La stessa somma incassata dieci giorni dopo con la rapina-fotocopia alla tabaccheria Lucarelli di via Marche. Anche in questo caso, le armi utilizzate dai rapinatori erano stati una pistola, forse giocattolo, e un taglierino. Entrambi i colpi sono stati commessi durante un periodo di latitanza del 64enne. L’uomo era finito in manette dopo un’operazione di polizia che aveva fatto seguito alla rapina commessa al bar Roma di Macerata il 4 marzo. Pastore, relegato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, non si era presentato in tribunale a Macerata, facendo perdere le sue tracce. Il primo aprile aveva fatto un passo falso: dopo i colpi messi a segno a Jesi aveva deciso di tornare a Macerata e festeggiare il giorno di Pasqua con la sua compagna. La reunion, però, l’aveva tradito, permettendo l’arresto.