FORMAZIONE - Sabato all'abbadia di Fiastra il corso con circa 100 partecipanti provenienti da tutte le Marche

Sabato 15 settembre la scuola formazione Avis regionale “Vito Tesei” organizzerà a Tolentino all’hotel ristorante La Foresteria in contrada Abbadia di Fiastra una giornata di formazione dedicata ai cari amici e dirigenti avisini. Ogni anno ciascuna provincia tramite i suoi responsabili avisini, coordinati da Maria Gianuario, organizza un corso formativo con temi ed argomenti utili all’accrescimento di chi si occupa del mondo della donazione del sangue sia come dirigenti che come collaboratori volontari. Quest’anno i responsabili maceratesi Simone Pieroni e Massimo Baleani hanno scelto la bellissima località dell’Abbadia di Fiastra per parlare dell’accoglienza in Avis. Il corso sarà guidato da Stefania Padoa che da tempo svolge attività di coach e di counseller su progetti dedicati allo sviluppo di competenze personali e relazionali. Durante la giornata si traccerà l’identikit delle varie tipologie di utenti Avis (donatori, aspiranti donatori, donatori sospesi, ecc), ci si confronterà sugli argomenti e comportamenti, si analizzeranno le tre componenti dell’ accoglienza nel volontariato: empatia, ascolto e comunicazione. L’Avis comunale di Tolentino e l’amministrazione comunale accoglieranno quasi 100 partecipanti provenienti da tutte le Marche ed anche dalla oramai dalla vicinissima Umbria.

La bellezza dell’Abbadia di Fiastra ed il buon cibo faranno da contorno a questa bella ed intensa giornata dedicata alla donazione volontaria di sangue, perché il sangue non si fabbrica e si necessita sempre più di nuovi e giovani donatori.