Le rubano l’auto sotto casa:

ritrovata in mezzo alla strada

CIVITANOVA - I carabinieri sono intervenuti in via Molise per una Polo parcheggiata male, poi hanno scoperto che il servosterzo era stato forzato. La proprietaria non si era accorta di nulla

lunedì 10 settembre 2018 - Ore 13:40

Lascia l’auto sotto casa, la ritrovano i carabinieri col servosterzo forzato. E’ quanto successo a Civitanova verso le 17 di ieri. Al 112 è arrivata una chiamata che segnalava la presenza di una Polo parcheggiata male in via Molise. Una pattuglia del Radiomobile è andata a controllare e ha visto che l’auto era stata forzata, in particolare il servosterzo appunto. Così è stata contattata la proprietaria: l’aveva parcheggiata il giorno prima e non si era accorta del furto.

