AVEVA 85 anni, è stato stroncato da un malore mentre era in strada. Lascia la moglie, un fratello e una sorella. Il funerale domani alle 9 nella chiesa di San Gregorio

Il mondo della cultura, dell’istruzione e l’intera cittadinanza moglianese piangono la morte del professor Benedetto Miconi, morto all’età di 85 anni. Un malore, probabilmente un infarto, non gli ha lasciato scampo. Erano circa le 20 di ieri e Miconi era in viale XX Settembre, ha fatto appena in tempo a scendere dall’auto e si è accasciato. Nonostante tutti i tentativi dei soccorritori, non si è più ripreso. Lascia la moglie Gaetana, una sorella, un fratello ed i nipoti. Preside della scuola media di Loro Piceno a partire dal 1964, nel 1993 si era trasferito alla scuola media di Mogliano. Nel 2001 andò in pensione, dopo ben 38 anni di presidenza. Ha anche ricoperto la carica di sindaco di Mogliano dal 1975 al 1980. Ha inoltre scritto due interessanti opere: “Annali della Scuola Media di Mogliano” e “1946-2006 : sessanta anni di amministrazione comunale a Mogliano”. Lascia una preziosa eredità di attaccamento al dovere e di promozione di valori civili e morali. Il funerale è previsto per domani alle 9 nella chiesa di San Gregorio Magno.