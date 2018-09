Sono più dell’80% i diplomati ITS di Fermo che risultano occupati alla fine dei corsi biennali. Una eccellenza nel mondo della formazione post-diploma che garantisce alle aziende professionalità e concretezza e agli studenti una tangibile prospettiva occupazionale.

In un’economia in continua evoluzione, è diventata ormai indispensabile la formazione. Molte le aziende che necessitano di operatori qualificati. A questa esigenza stanno rispondendo in maniera ottimale gli ITS (Istituti Tecnici Superiori), scuole speciali di tecnologia costituite di concerto tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Ministero per lo Sviluppo Economico e frequentati da studenti già in possesso del diploma di scuola media superiore. Gli istituti, infatti, riescono a fornire personale formato e qualificato alle aziende attraverso percorsi biennali che prevedono ore di studio alternate ad ore di tirocinio. Tra le eccellenze italiane spicca l’Istituto Tecnico Superiore di Fermo (al 15° posto nella classifica stilata dal Miur su 113 Istituti e al 1° posto nella regione Marche). Sono più dell’80% i diplomati ITS di Fermo che risultano occupati alla fine del percorso di formazione. Sull’onda di questo successo, partirà dal prossimo autunno, anche il nuovo corso gratuito di “Tecnico superiore delle produzioni e del marketing nel sistema agroalimentare” presentato il 2 agosto scorso, presso la Camera di Commercio di Fermo (leggi articolo) con grande soddisfazione del presidente della Fondazione “ITS Fermo Nuove tecnologie per il made in Italy”, l’imprenditore Andrea Santori.

Il nuovo corso per Tecnico superiore delle produzioni e del marketing nel sistema agroalimentare, verrà attivato ad Ascoli Piceno in autunno, grazie al coinvolgimento dell’IIS Ulpiani e di 30 aziende dell’agroalimentare, artigianato e industria di Fermo ed Ascoli Piceno che hanno espressamente richiesto questa figura professionale e che ospiteranno, quindi, durante il corso biennale, gli studenti per mettere in pratica quanto appreso a lezione. Il corso intende formare giovani operatori tecnici responsabili delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali. La formazione è a cura di professionisti del mondo del lavoro e professori con esperienza specifica nelle materie oggetto di insegnamento, grazie alla collaborazione con gli atenei del territorio e con le principali realtà imprenditoriali del mondo agro-alimentare.

PERCORSO ITS SETTORE AGROALIMENTARE BIENNIO 2018-2020:

SEDE: Istituto di Istruzione Superiore “Ulpiani” di Ascoli Piceno dotato di aule, laboratori attrezzati con moderne strumentazioni e orti botanici.

COSTI: corsi gratuiti, finanziati dal Ministero dell’Istruzione, Regione Marche, aziende e associazioni di categoria; i corsi sono programmati e gestiti insieme a queste realtà per rispondere alle istanze del mondo del lavoro e favorire l’occupazione dei diplomati.

DESTINATARI: giovani in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado

DURATA DEI CORSI: quattro semestri (24 mesi) per un totale di 1800 ore di cui 800 di tirocinio in azienda. E’ previsto lo svolgimento di tirocini e studio della lingua all’estero

ISCRIZIONI: è prevista una selezione la cui data risulta dal bando pubblicato sul sito.

SELEZIONE ED INIZIO CORSI: ottobre

ORARIO: le lezioni si svolgeranno di norma in orario pomeridiano

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: diploma statale di “Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy”. Il titolo di studio corrisponde al V livello EQF (European Qualification Framework).

PROFILO: il diplomato avrà le conoscenze relative ai prodotti agroalimentari e alle relative tecnologie di trasformazione (controllo e miglioramento della qualità, sicurezza alimentare, normative di import ed export, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, marketing e internazionalizzazione, salvaguardia ambientale)

PERCORSO E PRINCIPALI INSERIMENTI LAVORATIVI: il diplomato ITS, grazie all’esperienza diretta nelle 30 aziende aderenti, potrà essere impiegato in vari ruoli professionali che andranno dalla programmazione alla gestione della produzione, dal controllo qualità alla sicurezza alimentare, dalla progettazione di nuovi prodotti al rispetto degli standard di qualità, di sicurezza e conformità secondo le normative italiane, comunitarie e internazionali. Grazie alla padronanza degli strumenti comunicativi e delle tecnologie dell’informazione, il diplomato sarà capace di innovare preservando la qualità del prodotto made in Italy e di valorizzarlo in contesto internazionale. Sono parte integrante dell’attività didattica le visite aziendali, la partecipazione ai principali eventi e fiere di settore e a seminari specifici. La certificazione linguistica (FCE livello B2) e informatica (ECDL Advanced) e periodi significativi di tirocinio e studio all’estero vanno a completare le competenze del diplomato ITS.

Per informazioni aggiuntive consultare il sito www.itssmart.it, per scaricare i moduli di iscrizione cliccare qui

Segreteria ITS: 0734 622632 info@itssmart.itSede legale – Villa Baruchello – Via Belvedere, 20 – 63822 Porto Sant’Elpidio (FM)

Sede Operativa – ITT ”G. e M. Montani” – Via Montani, 7 – 63900 Fermo (FM)

Articolo Promoredazionale