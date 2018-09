L'AZIENDA tolentinate sposa la squadra di basket. Il Ceo Luca Bortolami: «Unione nel nome dei valori e dei principi che ritroviamo nello sport e che sono alla base della migliore cultura d’impresa»

Tigamaro è sponsor della Poderosa Pallacanestro Montegranaro per il campionato 2018-2019. L’azienda tolentinate ha scelto di dare fiducia alla società come espressione del proprio supporto allo sport e promuovendo così l’eccellenza marchigiana, valore fondante in cui il gruppo si riconosce. «La partnership esprime il sostegno ai valori universali che lo sport rappresenta – ha dichiarato Luca Bortolami, Ceo – Valori come la sana competitività, il rispetto delle regole, la dinamicità, il fair play, la dedizione, l’impegno per il superamento dei propri limiti, sono principi che ritroviamo nello sport e che sono alla base della migliore cultura d’impresa. Tigamaro e Poderosa Pallacanestro Montegranaro condividono lo spirito e il lavoro di squadra che sono pilastri fondanti del nostro gruppo. Il sostegno alla Poderosa offre a Tigamaro l’opportunità di dichiarare la sua vicinanza ai migliori valori che esso trasmette, dimostrando la forte volontà dell’azienda a sostenere la promozione del Sistema Marche a livello sia economico che sociale: lo sport abbatte le barriere ad ogni livello, non solo internazionale ma anche locale». «Siamo felici e orgogliosi di avere la fiducia di un’azienda importante ed in crescita come Tigamaro – conferma il vicepresidente gialloblu Riccardo Bigioni – nella loro spinta all’innovazione tenendo sempre a mente la tradizione artigiana ritroviamo anche la filosofia nostra e di tutto questo territorio». Guidata dal 2015 da Luca Bortolami, Tigamaro è diventata il partner strategico delle più rinomate firme della moda internazionale: un nuovo modello d’impresa che coniuga il recupero delle radici ad una forte componente di innovazione e formazione, che l’ha portata a ricevere il Premio Innovazione Smau 2017.