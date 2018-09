Summer school sulla ricostruzione

PIEVE TORINA - Giornata di incontri domani nel piccolo centro colpito dal sisma. Tra i relatori imprenditori e docenti che parleranno di strategie su come ripartire

Summer school a Pieve Torina sulla ricostruzione. Domani una giornata di studi sulle sfide per far rinascere i territori del centro Italia che sono stati colpiti dal terremoto. Una sfida dove è necessario l’aiuto di tutti e serve la promozione di un’economia al servizio della ricostruzione, che sappia coniugare nostalgia e progetto, radicamento locale e tecnologia avanzata. A questo scopo, domani a Pieve Torina è in programma la giornata di studi “Un cuore unico al Centro dell’Italia – Idee, progetti, risorse umane e finanziarie”, ospitata nel nuovo plesso scolastico monsignor Paoletti, promossa dal club Occidente col patrocinio del comune di Pieve Torina. Il programma inizia dalle 10,30 con la presentazione di Giulio Argalia, presidente del club Occidente e di Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina. La Summer School si articolerà in due sessioni. Dopo l’apertura, previsto l’intervento di Massimo Mariani del comitato tecnico-scientifico per il sisma in Italia centrale per il commissario straordinario per la ricostruzione, “Progettiamo la sicurezza alla luce della nuova interpretazione del sisma e delle attuali conoscenze scientifiche”. A questo seguirà una tavola rotonda “Dalla Fase emergenziale alla rinascita; la gestione della transizione fondata sull’alleanza pubblico – privato”, coordinata da Nadio Delai, presidente Ermeneia, studi & strategie di sistema, con relazioni di due imprenditori, Tonino Dominici e Sandro Paradisi, sul tema “La solidarietà della comunità marchigiana”. Luciano Goffi, direttore generale società regionale di garanzia Marche (Srgm), affronterà il tema “Le risorse finanziarie”. Seguiranno le testimonianze di imprenditori del territorio. Nel pomeriggio dalle 15,30 si parlerà di “Agricoltura, cibo, turismo, modelli e progetti sostenibili nell’anno del cibo italiano. Cultura della qualità volano di sviluppo del territorio”, interverrà Gianni Sagratini, docente della Scuola del farmaco e prodotti della salute dell’università di Camerino. A seguire, la parola passerà alle aziende agroalimentari Pasta di Camerino e Cantine Belisario, per entrare nel vivo delle loro attività. “Turismo; da settore a rete dello sviluppo delle terre appenniniche” sarà al centro del discorso di Tonino Pencarelli dell’Università di Urbino, del “Ruolo dei beni culturali per la resilienza dei territori appenninici” parlerà Mara Cerquetti dell’università di Macerata. “Il ruolo delle imprese familiari” sarà il tema dell’intervento di Annalisa Sentuti dell’università di Urbino. Mentre, a cura del presidente consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, le conclusioni della approfondita giornata di studi, la cui ultima parola spetta a Giulio Argalia: “Impegno concreto per la rinascita. Che Fare?”.