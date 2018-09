TREIA - L'appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 settembre nell'aula multimediale

A Treia, nell’aula multimediale (complesso Ex Ipsia, via Cavour 29) il Cfl “Monaldi Pasquale” centro formazione laico di Alessio Monaldi effettuerà i corsi per l’utilizzo del defibrillatore nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 settembre. Si inizierà sabato alle 14 col corso livello 1, mentre domenica a partire dalle 8 toccherà a chi è già in possesso del primo attestato per l’ottenimento del “retraining”.

Al momento hanno dato la propria disponibilità a partecipare i dirigenti delle società sportive locali e i volontari del gruppo comunale di Protezione civile. I corsi sono aperti anche alle persone fisiche interessate e ai componenti di tutte le associazioni locali, al mondo della scuola e della volontariato. Info e prenotazioni al 3497139110 entro il 23 settembre. Un impegno a scendere in campo per la sicurezza era già stato lanciato da parte dalle associazioni Pro loco e Avis, che nel gennaio 2016 vollero aiutare le società sportive treiesi a uniformarsi alla nuova legge sull’utilizzo dei defibrillatori. Anche l’amministrazione comunale di Treia due anni fa iniziò il percorso di sensibilizzazione verso la tematica dello “sport in sicurezza” con la consegna di 4 defibrillatori alle società sportive operanti a Treia, grazie a un bando della Regione Marche finalizzato a sostenere l’acquisto di defibrillatori utilizzati dalle società sportive per salvaguardare la salute dei cittadini che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale. Una scelta significativa, quella dell’amministrazione comunale di Treia, che testimonia l’attenzione alla delicatissima tematica dei rischi per la salute in occasione dell’attività sportiva, anche dilettantistica, e della necessità di prevenire con tutti gli strumenti possibili gli eventi dannosi, a volte addirittura letali, che troppo spesso la cronaca racconta.