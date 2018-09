SANITA' - Nell'ultimo incontro il comitato settempedano ha annunciato che chiederà la riapertura del punto nascita di San Severino, tramite la presentazione di mozioni in Consiglio regionale e sarà chiesto anche l'incontro con ministro della Salute Giulia Grillo

Una mozione in Consiglio regionale per far riaprire i punti nascita di Osimo e San Severino, la richiesta di un incontro con il ministro della Salute Giulia Grillo, per denunciare le inefficienze della politica sanitaria regionale, portando l’esempio del punto nascita di San Severino, chiuso nonostante avesse un numero superiore ai cinquecento parti. Sono queste le scelte emerse ieri sera, durante l’assemblea del comitato per la tutela dell’ospedale Bartolomeo Eustachio di San Severino, a cui hanno preso parte anche i consiglieri comunali Gabriela Lampa e Mauro Bompadre. «Vogliamo coinvolgere quante più persone possibile e sensibilizzare le comunità locali per questa battaglia – spiega il vicepresidente del comitato settempedano l’avvocato Marco Massei – tra le prime cose chiederemo ai consiglieri comunali di presentare una mozione, da estendere poi ai centri limitrofi, contro la contraddittorietà della politica sanitaria regionale sui punti nascita, emersa dalla mozione presentata da Ceriscioli in consiglio regionale. Fabriano aveva un numero di parti tra trecento e quattrocento, ben al di sotto del limite di legge previsto per il mantenimento del reparto, con l’accordo Stato Regioni che prevedeva la chiusura sotto i 500 parti, evidenziando l’azione contraddittoria del governo regionale e la violazione della norma di legge». Prosegue l’avvocato: «Il presidente Ceriscioli ha adottato anche la politica del ‘chi figli e chi figliastri’, i punti nascita di Osimo e San Severino potevano benissimo rimanere aperti, perchè l’accordo Stato Regioni prevede che si possano mantenere quelli con un numero di parti compreso tra 500 e mille, purchè si trovino in aree svantaggiate o montane, tipologie in cui rientra perfettamente San Severino. Chiederemo ai consiglieri regionali di presentare una mozione per chiedere il ripristino di questi punti nascita, facendo notare la differenza di trattamento con Fabriano. Chiederemo inoltre un incontro con il ministro della Salute ed il viceministro, per denunciare l’irrazionalità e la contraddittorietà delle scelte in materia sanitaria, da parte della Regione Marche, che sono da rivedere e dovrebbero fondarsi su altre basi».