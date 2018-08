IL CONSIGLIERE di maggioranza critica l'assessore al turismo per la mancanza di progettualità e stigmatizza l'assenza della città al Mula Travel Experience, evento del Centro Italia a cui aderiscono 100 Comuni

«Civitanova fuori dalla borsa del turismo del Centro Italia, la Gabellieri segue le orme di Silenzi, solo quello che decide lei è ben fatto». Il consigliere di maggioranza Sergio Marzetti critica il suo assessore a cultura e turismo per non aver preso parte al Mula Travel Experience, la borsa del turismo del Centro Italia che si svolgerà il 2 settembre a San Benedetto del Tronto. «Mi risulta che siano più di 100 i Comuni che vi hanno aderito, sia della costa che dell’entroterra, delle quattro regioni coinvolte Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo. Di essi 24 della provincia di Macerata. Con mia grande sorpresa, però, nella lista non leggo il comune di Civitanova e la cosa è sorprendente – dice Marzetti, che è stato in passato anche assessore al turismo – la partecipazione ad un evento di questo tipo, infatti, è promozione di un territorio e fa meraviglia che Civitanova snobbi l’iniziativa. Sarebbe interessante conoscere direttamente dall’assessore Gabellieri il motivo della rinuncia. Non vorrei che, com’era nelle convinzioni di chi l’ha preceduta in questa delega, secondo cui solo quello che decideva lui era ben fatto, il resto è niente, anche lei ne segua le orme. Civitanova è una città che ha potenzialità inespresse in questo settore e deve cogliere perciò tutte le occasioni per crescere insieme con tutto il territorio». Ma la critica di Marzetti si fa ancora più aspra e si allarga a tutta la programmazione: «Un’ assenza gravissima quella di Civitanova, che tra l’altro non mi pare brilli per progettualità e iniziative. Ed è proprio questo che mi spinge a esprimere pubblicamente la mia critica – continua il consigliere – perché ritengo giusto che la città e soprattutto le categorie, sappiano il motivo di questa assenza, se essa dipende da indifferenza, inesperienza o altro. Alla Gabellieri mi preme dire che il turismo non si rilancia con le foto sui giornali o la visibilità ottenuta grazie alle iniziative altrui ma con le idee e quella progettualità che personalmente ancora non vedo. Vorrei anche sapere, da lei, visto che si è posto il problema del rilancio della città alta, che cosa intende fare, come assessore alla Cultura e Turismo, se ha un piano proprio e se intende consultare le realtà sociali e culturali, ascoltarne le proposte o proporre alternative. Sport, Cultura e Turismo sono la parte dinamica e viva dello sviluppo, ma è mia impressione che sia gestito in modo piatto e senza idee. L’assenza dall’evento di San Benedetto è grave, l’indifferenza che ostenta verso chi ha proposte e idee senza che nessuno gli faccia da sponda è ancora più grave».