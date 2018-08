CONVEGNO - Un pomeriggio per raccontare le esperienze dei giovani del capoluogo e delle città gemellate. Il sindaco Carancini: «Confronto prezioso in tempi in cui i nazionalismi mettono a dura prova la tenuta dell’Unione»

Dall’esperienza di una studentessa maceratese nel suo anno di studi in Germania alla guida di Macerata scritta dai giovani di Weiden per i giovani, dalle attività di partecipazione dei giovani a Issy Les Moulineaux per dare loro voce in Europa fino al racconto del grande cambiamento di mentalità e multiculturalismo operati a Floriana (dove si vota a 16 anni), dall’ingresso in Europa. Queste le esperienze sul tavolo della giornata di studi “L’Europa è dei giovani, la partecipazione civica per il futuro dell’Unione” che oggi ha accolto le delegazioni delle città gemellate con Macerata nell’ex auditorium Banca Marche. Presenti i sindaci Seggewiss Kurt (Weiden-Germania), Davina Sammut Hili (Floriana-Malta) e il vice sindaco Alain Levy (Issy-Les Moulineaux-Francia).

Ad aprire i lavori l’assessore alle Politiche europee del Comune, Federica Curzi. Interessanti le azioni a Macerata per costruire la cittadinanza europea dal basso nei racconti di Rebecca Marconi, Youth Delegate del Consiglio d’Europa, Martina Fermani, responsabile dei volontari Sve a Villa Ficana, Laura Nori dell’Associazione Strade d’Europa che si occupa di promozione culturale e sportello di Mobilità Giovanile Europea. E infine Ilir Hetaj, presidente Macerasmus e Luigi Alici, professore ordinario di Unimc e direttore della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi. Il ruolo degli enti locali nel promuovere la partecipazione democratica nel contesto dell’Unione, la percezione dei cittadini nei confronti dell’Ue e le azioni della politica per sostenere il senso di appartenenza all’Europa sono state focalizzate dagli amministratori delle delegazioni ospiti, cui sono seguiti i contributi di Massimo Seri, sindaco di Fano e presidente dell’Associazione Italiana Comuni e Regioni d’Europa e Luciano Pantanetti, presidente del Consiglio comunale di Macerata.

Conclusioni del sindaco Romano Carancini che ha sottolineato: «Questa è un’opportunità di confronto preziosa in tempi in cui i nazionalismi mettono a dura prova la tenuta dell’Unione identificando i governanti con l’idea stessa di Europa. Siamo chiamati a riflettere su che tipo di Europa vogliamo costruire, sapendo che ormai i processi che legano le comunità dei diversi Paesi Membri sono innescati e la reciprocità tra i singoli attori è inarrestabile. Occorre una strategia comune per collegare tra loro i Comuni, le Università, gli stake holder, le associazioni dei diversi Paesi e permettere a questi attori, che fino ad oggi hanno intessuto legami tra loro ma in indipendente l’uno dall’altro, di adottare azioni condivise ed interdipendenti per diventare una vera comunità, concreta alternativa a quanti ancora oggi avversano l’idea di Europa».