SOCIAL - Un calzaturificio di Monte San Giusto ha realizzato le sneakers che il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez indosserà al matrimonio dei genitori

Il distretto marchigiano delle scarpe alla ribalta social. Leone, il figlio di Chiara Ferragnez, regina di Instagram e del rapper Fedez, indosserà per l’attesissimo matrimonio della coppia in Sicilia scarpe fatte nella provincia di Macerata e in particolare da Zecchino d’oro di Monte San Giusto.

A condividere la notizia con i suoi seguaci (ne ha 14 milioni solo su Instagram) è Chiara Ferragni, imprenditrice e fashion blogger italiana più conosciuta al mondo, che ha costruito il suo impero proprio sfruttando i canali social sui quali promuove i prodotti da lei scelti, realizzando così fatturati da capogiro. in questi giorni tengono banco su tutti i media le nozze tra i due che, naturalmente, saranno condivise minuto per minuto sul web. Così anche le scarpette del primogenito diventano oggetto di post. Per Leo l’azienda di Monte San Giusto ha realizzato delle sneakers bianche sulle quale campeggia la scritta “Ferragnez”. «Siamo così contenti di accompagnare il piccolo Leoncino in questo passo. Grazie a Fedez e Chiara, vi auguriamo tantissimo amore»: questo il commento del calzaturificio.

(a.p.)