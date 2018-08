IL CONSIGLIERE comunale Giacomo Piergentili critica che il comune sia rappresentato alla fiera in corso a San Benedetto e diretta ai territori colpiti dal sisma di non esserci in maniera autonoma ma in un piccolo spazio all'interno delle Unione montana dei Monti azzurri

«Un danno enorme alla nostra economia la mancata partecipazione diretta alla Borsa del turismo». A dirlo è il consigliere del comune di Sarnano Giacomo Piergentili. La Borsa del turismo si sta svolgendo a San Benedetto (partita il 24 agosto si concluderà il 2 settembre), è la prima del centro Italia dedicata alle quattro regioni colpite dal terremoto. «L’evento nasce per valorizzare le aree colpite dal terremoto, con la “mission” di trasformare una calamità in risorsa e creare l’occasione per riscoprire e valorizzare quelle terre dell’Italia centrale che riservano veri tesori in termini di cultura, storia, arte, borghi antichi, attività produttive, artigianali, enogastronomiche – dice Piergentili –. I Comuni interessati dal sisma sono 131 e questa opportunità permette a tutte le aziende del territorio di essere messe a loro agio per incontrare il pubblico presente ma, soprattutto, i numerosi cral e tour operator, italiani e stranieri, che saranno coinvolti in workshop, seminari ed educational». Il consigliere comunale continua dicendo che Inside Marche, ideatore dell’evento «ha contattato, a suo tempo, il comune di Sarnano fornendo notizie ed informazioni, e se avesse saputo fare il proprio mestiere avrebbe dovuto, a sua volta, riunire tutti i soggetti interessati all’iniziativa: associazioni, Pro loco, ristoranti tipici, artigiani, produttori di specialità enogastronomiche. Invece nessuno ha saputo niente e, a rassegna iniziata, il Comune dice che partecipa all’interno della Unione Montana dei Monti Azzurri, ma con che cosa, con quale materiale? Agli uffici informazione non esiste un depliant degno di tale nome». Il consigliere continua la sua critica dicendo che Sarnano «dovrebbe essere sempre all’avanguardia nel campo del turismo, che tuttora rappresenterebbe il volano della economia dell’entroterra, avrebbe dovuto cogliere l’occasione al volo e partecipare alla Rassegna Fieristica del Centro Italia in “grande stile”, (Sarnano è presente con un piccolo spazio nello stand dell’Unione Montana) perché per tutto quello che può offrire al turista, enogastronomia, bellezze paesaggistiche, posti letto e termalismo, è, senza dubbio, al primo posto tra i 131 comuni del “cratere” fortemente penalizzati dal terremoto».