VOLLEY - Passaggio di testimone tra uno dei fondatori del club e Carlo Muzi, che manterrà il ruolo di direttore generale

A poche ore dal raduno in famiglia del 30 agosto in casa GoldenPlast Potenza Picena, il Volley Potentino comunica un avvicendamento ai vertici. Passaggio del testimone per la carica di vicepresidente tra Carlo Muzi, che manterrà il ruolo di direttore generale, e Wolfango Ancillai, uno dei soci fondatori del club potentino. Nato a Potenza Picena nel 1952, Ancillai ha alle spalle 50 anni di pallavolo, prima da giocatore, in evidenza al palleggio a 17 anni nelle Marche, in seguito al Cus Bologna, poi da dirigente biancazzurro. In possesso del patentino da tecnico, che gli consentirebbe di allenare ad alti livelli, Wolfango è tornato in società alla vigilia della promozione in Serie A2 dopo un periodo sabbatico e ha vissuto con trasporto sia il consolidamento nella categoria che la vittoria del torneo ai Play Off nel 2014/15. Grande estimatore di coach Gianni Rosichini, nome da lui fortemente caldeggiato nei giorni precedenti all’ingaggio fino alla fumata bianca, il nuovo vicepresidente sottolinea la sua fiducia nel team allestito per la serie A2 Credem Banca 2018/19 e sostiene di voler portare avanti la politica dei giovani talenti a braccetto con il presidente e amico Giuseppe Massera. «Accolgo con entusiasmo la carica di vicepresidente, un onore e un onere – commenta Ancillai – Ho la chance di essere sempre più incisivo, ma prima di tutto voglio ringraziare Carlo Muzi per quello che ha fatto e sta facendo. La società gli deve molto e la certezza che rimarrà con noi come direttore generale equivale a una garanzia in più sul nostro futuro. Voglio dare un contributo altrettanto importante per il bene del club. L’approdo di Potenza Picena in serie A, per me che vivo nella pallavolo da tanti anni, è stato il coronamento di un sogno, così come il successivo consolidamento nel volley che conta ha dimostrato la validità delle nostre competenze e la bontà del modus operandi. Continueremo a lanciare giovani promettenti. L’arrivo di un tecnico di spessore come Gianni Rosichini sulla nostra panchina ne è la prova numero uno. Ripongo grande fiducia nel roster che sarà trainato da una diagonale fortissima. La squadra è equilibrata e promettente».